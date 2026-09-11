Prima perseguita la ex, poi minaccia il fratello: arrestato

Al centro della vicenda ci sarebbero, in particolare, le convinzioni dell’uomo sulla responsabilità del fratello della ex nella conclusione della relazione sentimentale

Non si sarebbe fermato neppure dopo il primo provvedimento adottato nei suoi confronti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, un uomo di 54 anni avrebbe continuato a manifestare comportamenti persecutori, spostando questa volta le proprie intimidazioni dalla ex compagna al fratello della donna.Per questo motivo, ieri mattina, i carabinieri della stazione di Airola gli hanno notificato una nuova misura cautelare. Il provvedimento dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa: l’uomo dovrà mantenere una distanza di almeno mille metri e non potrà in alcun modo comunicare con la vittima. È stato inoltre previsto l’utilizzo del braccialetto elettronico per il controllo degli spostamenti.Il 54enne, difeso dall’avvocato Fabio Russo, è gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni del fratello della sua ex compagna, assistita dall’avvocato Paolo Abbate. Il nuovo provvedimento arriva dopo una precedente misura di divieto di avvicinamento che era già stata applicata all’uomo in relazione alle condotte denunciate dalla donna.L’indagine dei carabinieri ha preso avvio dalla denuncia presentata dal nuovo destinatario degli atti persecutori. Nel corso degli accertamenti sarebbe emersa una progressiva intensificazione delle condotte moleste e intimidatorie, che gli investigatori collegano al rancore maturato dall’indagato nei confronti della famiglia dell’ex compagna.Al centro della vicenda ci sarebbero, in particolare, le convinzioni dell’uomo sulla responsabilità del fratello della ex nella conclusione della relazione sentimentale. Da quel momento, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbero iniziati comportamenti sempre più insistenti.Tra gli episodi ricostruiti dagli inquirenti ci sarebbero presenze e incursioni nei pressi del luogo di lavoro della vittima, oltre a ripetute richieste di informazioni rivolte ai suoi superiori. A queste condotte si sarebbero aggiunti episodi di molestie e insulti, fino ad arrivare a comportamenti ritenuti particolarmente preoccupanti.Uno degli elementi finiti all’attenzione degli investigatori riguarda infatti il ritrovamento di una bottiglia contenente un liquido ritenuto verosimilmente infiammabile. Il contenitore è stato sequestrato e inserito nel quadro degli accertamenti svolti durante l’inchiesta.La successione degli episodi, secondo quanto contestato, avrebbe provocato nella persona offesa una condizione di forte e persistente preoccupazione, accompagnata dal timore per la propria sicurezza. La situazione avrebbe finito per incidere anche sulla quotidianità della vittima, costringendola a modificare alcune delle proprie abitudini.A fornire elementi utili alla ricostruzione sarebbero state anche le dichiarazioni raccolte dagli investigatori dalla sorella della persona offesa e dal suo datore di lavoro. Le loro testimonianze, insieme agli altri elementi acquisiti durante le indagini, hanno contribuito alla richiesta della nuova misura cautelare.Ora il 54enne dovrà rispettare le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, con il divieto di qualsiasi contatto e l’obbligo di restare a distanza dalla persona offesa. Gli accertamenti proseguiranno per ricostruire nel dettaglio tutti gli episodi contestati.