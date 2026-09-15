Preso dopo un furto in casa, aveva anche della droga

Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto 6.740 euro in contanti

È stato sorpreso mentre, secondo l’ipotesi accusatoria, tentava di introdursi all’interno di un’abitazione forzando la porta d’ingresso con un palanchino. Un 45enne originario dell’Irpinia è stato arrestato a Buccino dai carabinieri della locale stazione, intervenuti insieme ai militari della Compagnia di Eboli.L’uomo è ora indagato per tentato furto in abitazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le contestazioni dovranno essere valutate nel corso del procedimento e, come previsto dalla legge, per l’indagato resta ferma la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne sarebbe entrato in azione cercando di forzare la porta d’ingresso di una casa. Per riuscire nell’intento avrebbe utilizzato un palanchino, tentando di scardinare la porta e guadagnarsi l’accesso all’interno dell’abitazione.Il tentativo, però, sarebbe stato interrotto dall’arrivo dei carabinieri. I militari della Compagnia di Eboli, guidata dal capitano Greta Gentili, sono intervenuti sul posto e avrebbero sorpreso l’uomo proprio mentre era impegnato nel tentativo di effrazione.L’intervento ha quindi impedito che il presunto furto potesse essere portato a termine. Il 45enne è stato bloccato dai carabinieri e sottoposto agli accertamenti previsti.La vicenda ha assunto ulteriori contorni durante la successiva perquisizione. Nel corso dei controlli, infatti, i militari avrebbero trovato nella disponibilità dell’uomo circa 40 grammi di hashish.Non solo la sostanza stupefacente. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto 6.740 euro in contanti. Una somma consistente che, secondo l’ipotesi degli inquirenti, potrebbe essere collegata a una presunta attività di spaccio.Il denaro è stato quindi acquisito nell’ambito degli accertamenti, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. Saranno ora gli ulteriori approfondimenti investigativi a stabilire la provenienza del contante e l'eventuale collegamento con la contestazione relativa alla detenzione di droga ai fini di spaccio.I carabinieri stanno inoltre ricostruendo nel dettaglio le circostanze nelle quali il 45enne sarebbe arrivato a Buccino e la dinamica del tentativo di intrusione nell’abitazione. L’intervento dei militari ha consentito di bloccare l’uomo prima che riuscisse a entrare nella casa.Al termine delle operazioni, per il 45enne è scattato l’arresto. Dovrà rispondere delle accuse contestate nell’ambito del procedimento, mentre gli elementi raccolti durante l’intervento e la perquisizione saranno sottoposti alle valutazioni dell’autorità giudiziaria.L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio svolta dai carabinieri della Compagnia di Eboli e dalle stazioni dipendenti, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e al contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti.Le verifiche proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare l’eventuale presenza di ulteriori elementi utili alle indagini.