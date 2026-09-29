Presi mentre bruciano rifiuti in un castagneto

L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio durante il periodo di maggiore rischio per gli incendi boschivi

Due persone sono state denunciate a Serino dopo essere state sorprese mentre davano alle fiamme diversi cumuli di residui vegetali all’interno di una zona caratterizzata dalla presenza di castagneti.L’intervento è scattato nell’ambito dei controlli rafforzati sul territorio durante il periodo di maggiore rischio per gli incendi boschivi. A entrare in azione sono stati i carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, affiancati dai militari dell’Arma territoriale.Durante le verifiche, i militari avrebbero accertato che i due avevano appiccato il fuoco a numerosi residui derivanti dalle operazioni di pulizia dei castagneti. Un’attività che, considerata la particolare situazione di rischio per la propagazione degli incendi, avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi per l’area circostante.Gli accertamenti hanno portato quindi all’individuazione dei due responsabili, entrambi deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.Nei loro confronti viene contestata l’ipotesi di gestione illecita di rifiuti attraverso l’abbruciamento dei residui vegetali. I controlli dei carabinieri forestali proseguiranno con particolare attenzione alle aree boschive, soprattutto nella fase dell’anno caratterizzata dal più elevato pericolo di incendi.