Pitbull azzanna cagnolino in braccio alla padrona, costretto all'eutanasia

Nel tentativo di gestire la situazione e soccorrere la proprietaria, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine

Un’aggressione improvvisa e violenta in pieno centro ha provocato la morte di un piccolo yorkshire e costretto la sua proprietaria a ricorrere alle cure dei sanitari. È accaduto nella mattinata di ieri in via Roma, a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un pitbull avrebbe aggredito il cane di piccola taglia mentre si trovava tra le braccia della donna.Secondo la ricostruzione effettuata dopo l’intervento dei carabinieri, il pitbull, di proprietà di un uomo del posto, si sarebbe trovato senza guinzaglio e senza museruola. Il cane avrebbe improvvisamente raggiunto la donna e il suo yorkshire, riuscendo ad afferrare il piccolo animale e a strapparlo dalle braccia della proprietaria.L’aggressione in via RomaLa scena si sarebbe consumata in pochi istanti. La donna, che aveva con sé il proprio cane, non sarebbe riuscita a evitare l’attacco. Il pitbull avrebbe azzannato lo yorkshire provocandogli lesioni estremamente gravi.Nel tentativo di gestire la situazione e soccorrere la proprietaria, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La donna, rimasta coinvolta nell’episodio, ha avuto bisogno di essere accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di San Felice a Cancello per le cure mediche.Parallelamente sono partite le operazioni per cercare di salvare il piccolo yorkshire. L’animale è stato trasferito in una clinica veterinaria di Caserta, dove i medici hanno tentato di curare le ferite riportate durante l’aggressione.Le ferite troppo gravi: necessario ricorrere all’eutanasiaNonostante le cure ricevute, le condizioni dello yorkshire sono risultate compromesse dalle lesioni subite. Per il piccolo animale non è stato possibile procedere con un recupero e, a causa della gravità delle ferite, i veterinari hanno dovuto ricorrere all’eutanasia.L’episodio ha quindi avuto un doppio risvolto: da una parte la proprietaria, costretta a ricorrere alle cure ospedaliere dopo l’aggressione, dall’altra la perdita del proprio animale domestico, deceduto dopo il trasferimento nella struttura veterinaria.Proprietario del pitbull denunciatoI carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e hanno identificato il proprietario del pitbull. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.A suo carico vengono contestate, allo stato degli atti, le ipotesi di lesioni personali colpose, omessa custodia e malgoverno di animali. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a chiarire ogni aspetto dell’aggressione e le eventuali responsabilità connesse alla gestione del cane.La vicenda riporta inoltre l’attenzione sulla necessità di garantire il controllo degli animali durante la loro permanenza negli spazi pubblici, soprattutto quando si tratta di cani che possono rappresentare un rischio per altri animali o per le persone. Nel caso specifico, gli investigatori dovranno ora ricostruire nel dettaglio le circostanze che hanno preceduto l’aggressione avvenuta in via Roma.