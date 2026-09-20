Picchia il suocero 80enne con una bastone di legno

Per gli investigatori, tuttavia, l'aggressione non rappresenterebbe un episodio isolato

Una presunta escalation di minacce, aggressioni e comportamenti persecutori culminata, alla fine di agosto, in un violento episodio ai danni di un uomo di 80 anni. È quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Paternopoli nell'ambito di un'indagine che ha portato a una misura cautelare nei confronti di un 60enne del Salernitano.L'uomo è accusato di atti persecutori nei confronti dell'anziano padre della propria compagna e, secondo quanto emerso dagli accertamenti, anche di altri familiari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel territorio di Paternopoli.Contestualmente è stato disposto anche il ritiro cautelare delle armi in suo possesso.L’aggressione con l’asta di legnoL'episodio più grave sarebbe avvenuto alla fine di agosto. Secondo la ricostruzione investigativa, il 60enne avrebbe aggredito l'anziano, colpendolo con un'asta di legno e rivolgendogli anche minacce di morte.L'80enne, a seguito delle lesioni riportate, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale.Per gli investigatori, tuttavia, l'aggressione non rappresenterebbe un episodio isolato. Le condotte contestate sarebbero iniziate già nell'aprile del 2026 e si sarebbero protratte nei mesi successivi, in un contesto caratterizzato da precedenti dissidi di natura familiare e di vicinato.Le denunce hanno fatto emergere un quadro più ampioA consentire ai carabinieri di ricostruire la vicenda sarebbe stata innanzitutto la denuncia presentata dall'anziano, alla quale si sarebbero aggiunte successivamente richieste di aiuto e segnalazioni da parte di altri familiari.Gli investigatori hanno quindi approfondito i diversi episodi denunciati, arrivando a delineare, secondo l'ipotesi accusatoria, una sequenza reiterata di minacce, comportamenti aggressivi e presunte vessazioni.Il quadro raccolto durante l'attività investigativa ha portato la Procura a chiedere una misura cautelare, ritenendo sussistenti gravi indizi a carico dell'indagato. La richiesta è stata accolta dal Gip del Tribunale di Benevento.Divieto di dimora e ritiro delle armiI carabinieri della Stazione di Paternopoli hanno quindi eseguito l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Per il 60enne è scattato il divieto di dimora nel comune irpino, con l'obbligo di non farvi ritorno.Nell'ambito delle misure adottate per tutelare le persone coinvolte è stato disposto anche il ritiro cautelare delle armi.L'intervento è maturato nell'ambito della procedura prevista dal Codice Rosso, attivata dopo la denuncia e gli elementi raccolti dagli investigatori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, proseguono per ricostruire nel dettaglio tutti gli episodi contestati e verificare la posizione delle diverse persone coinvolte.Un’indagine ancora apertaLa misura cautelare arriva dunque al termine di un'attività investigativa sviluppata nell'arco di diversi mesi. Gli accertamenti dovranno ora consentire di definire con maggiore precisione la sequenza dei comportamenti contestati al 60enne e le eventuali responsabilità per ciascun episodio.Per l'indagato, fino a una eventuale sentenza definitiva, vale naturalmente la presunzione di non colpevolezza.Il caso di Paternopoli si inserisce in un periodo nel quale l'Irpinia è stata interessata anche da altri gravi episodi di violenza in ambito familiare e di coppia. Il 5 settembre, a Calitri, una 28enne era stata aggredita a martellate dall'ex compagno, secondo l'accusa, dopo la fine della relazione. L'uomo era stato successivamente rintracciato dai carabinieri a Lioni e arrestato con accuse di tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona. Anche in quel caso, gli accertamenti giudiziari sono tuttora affidati alla magistratura.