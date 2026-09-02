Perde 2000 euro sul bus in Campania

Una volta recuperata la borsa, il personale dell’azienda si è attivato per rintracciare la donna

Era appena terminato un normale viaggio in autobus, ma per una donna di Caserta quei pochi minuti sono diventati motivo di grande apprensione. Dopo essere scesa dal mezzo della Linea 02 Caserta-Marcianise-Santa Maria Capua Vetere, la passeggera si è resa conto di aver lasciato a bordo la propria borsa.All’interno non c’erano soltanto effetti personali. La donna aveva con sé anche documenti e una somma di denaro contante di circa 2.000 euro, oltre ad altri oggetti di uso quotidiano. Una volta accortasi di non avere più la borsa, ha quindi segnalato immediatamente quanto accaduto, nella speranza che il mezzo non fosse già ripartito con un altro servizio.Il bus individuato e la ricerca all’interno del mezzoLa segnalazione è stata presa in carico dal personale di AIR Campania, che è riuscito a individuare il bus utilizzato poco prima dalla passeggera.Il mezzo, nel frattempo, aveva fatto rientro presso la sede di Caserta-Firema. A quel punto è scattata la verifica a bordo per cercare la borsa e accertare che fosse effettivamente rimasta sul pullman.A occuparsi del controllo è stato Pietro, addetto all’Esercizio, che ha individuato la borsa all’interno del mezzo. Il ritrovamento ha permesso così di evitare alla proprietaria una perdita economica particolarmente pesante, oltre ai problemi legati alla sottrazione o allo smarrimento dei documenti personali.Il contatto con la proprietaria e la riconsegnaUna volta recuperata la borsa, il personale dell’azienda si è attivato per rintracciare la donna. Dopo averla individuata, è stato possibile organizzare la restituzione.A consegnarle nuovamente i suoi effetti personali è stato l’autista Giovanni. La donna, comprensibilmente sollevata ed emozionata, ha potuto così riavere la borsa con i documenti e il denaro che conteneva.Un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in una lunga trafila per bloccare documenti, recuperare gli effetti personali e fare i conti con una consistente somma di denaro perduta si è quindi concluso nel modo migliore.Il plauso dell’azienda al personaleLa vicenda ha ricevuto anche il riconoscimento dei vertici di AIR Campania. L’Amministratore Unico Anthony Acconcia ha voluto complimentarsi pubblicamente con i dipendenti che hanno contribuito al recupero e alla restituzione della borsa.«Bravissimi, sono orgoglioso di voi», ha commentato Acconcia, sottolineando il comportamento del personale intervenuto dopo la segnalazione.Un gesto concreto che fa la differenzaIl caso di Caserta rappresenta uno di quegli episodi quotidiani nei quali l'attenzione del personale può rivelarsi determinante. La collaborazione tra chi ha ricevuto la segnalazione, chi ha individuato il mezzo e chi ha materialmente recuperato e riconsegnato la borsa ha consentito alla passeggera di tornare rapidamente in possesso dei propri beni.Per la donna, soprattutto considerando la presenza dei circa 2.000 euro in contanti, si è trattato di un sospiro di sollievo arrivato dopo pochi momenti di forte preoccupazione.Il viaggio sulla Linea 02 si è dunque concluso con una dimenticanza che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti, ma anche con un esempio di attenzione e correttezza da parte del personale AIR Campania.