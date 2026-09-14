Parcheggiatore abusivo aggredisce un gruppo di ragazze

Le protagoniste della vicenda descrivono quei momenti come particolarmente allarmanti

Momenti di paura ieri in piazza Cavour, a Napoli, dove alcune donne hanno raccontato di essere state aggredite verbalmente da un uomo che, secondo la loro testimonianza, sarebbe un parcheggiatore abusivo.L'episodio si sarebbe verificato mentre il gruppo, composto da alcune amiche, si trovava in strada per parcheggiare. Le donne, rimaste sole in quel momento, sarebbero state avvicinate dall'uomo, che avrebbe iniziato a rivolgersi a loro con toni particolarmente aggressivi e minatori.A rendere ancora più inquietante il racconto è il fatto che, secondo quanto riferito, l'uomo non avrebbe nemmeno chiesto denaro. Nonostante questo, avrebbe iniziato a inveire contro le donne, urlando e creando una situazione che le avrebbe fatte sentire in pericolo e senza possibilità di reagire.«Ci siamo trovate a parcheggiare sole in strada quando siamo state aggredite verbalmente da un individuo, verosimilmente un parcheggiatore abusivo», si legge nella segnalazione.La paura delle vittimeLe protagoniste della vicenda descrivono quei momenti come particolarmente allarmanti. L'atteggiamento dell'uomo, stando al racconto, avrebbe generato una forte sensazione di paura e impotenza, anche per la difficoltà di comprendere come comportarsi di fronte a una persona che si sarebbe mostrata così aggressiva.L'episodio riporta l'attenzione sulla situazione di piazza Cavour, area molto frequentata della città e importante snodo tra il centro storico e altri quartieri di Napoli. Secondo la segnalazione, la presenza di persone che si dedicano al parcheggio abusivo contribuirebbe a creare un clima di insicurezza, soprattutto nelle ore in cui le strade risultano meno frequentate.«Piazza Cavour continua a essere un punto critico della città dove la presenza di queste persone genera un clima di costante pericolo e illegalità diffusa», viene denunciato.La richiesta di maggiori controlliA seguito dell'episodio viene quindi rivolto un appello alle istituzioni affinché venga rafforzata l'attività di controllo nella zona e vengano effettuate verifiche sulla presenza di eventuali parcheggiatori abusivi.La richiesta è quella di aumentare la vigilanza, soprattutto nei punti maggiormente esposti e nelle fasce orarie in cui cittadini e visitatori possono trovarsi più vulnerabili.«Le chiedo cortesemente di intervenire, per quanto di Sua competenza, per sollecitare maggiori controlli», conclude la segnalazione.Il racconto dovrà ora essere eventualmente verificato attraverso gli accertamenti delle forze dell'ordine. Resta però la preoccupazione espressa dalle donne coinvolte, che chiedono maggiore attenzione per una zona dove, secondo quanto denunciato, episodi di questo tipo contribuirebbero ad alimentare un senso di insicurezza tra chi frequenta quotidianamente piazza Cavour.