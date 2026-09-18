Palma Campania, auto senza controllo finisce in un negozio di casalinghi

L'impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni all'attività commerciale

Attimi di paura a Palma Campania, dove un incidente avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Un'auto, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo mentre percorreva via Circumvallazione ed è finita fuori dalla carreggiata, andando a schiantarsi contro la vetrina di un negozio di casalinghi.L'impatto è stato violento e ha provocato ingenti danni all'attività commerciale. La vettura è infatti finita direttamente all'interno del locale, danneggiando l'ingresso e parte della struttura.A rendere meno drammatico il bilancio dell'incidente è stata soprattutto la circostanza che, al momento dell'impatto, nessuna persona si trovasse sulla traiettoria dell'auto. All'interno del negozio erano presenti persone, ma fortunatamente il veicolo non le avrebbe travolte.Anche il conducente è rimasto coinvolto nell'incidente, riportando, secondo le prime informazioni, soltanto alcune contusioni e ammaccature. Non si registrerebbero quindi feriti gravi, nonostante la dinamica avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie.Restano da chiarire le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell'auto. Gli accertamenti dovranno stabilire se all'origine dell'incidente vi siano state una distrazione, una manovra improvvisa, un problema tecnico o altre circostanze. L'incidente ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei residenti e dei passanti, colpiti dalla scena dell'auto praticamente dentro l'esercizio commerciale.Le immagini del particolare incidente hanno iniziato a circolare rapidamente in città, diventando in poco tempo uno degli argomenti più commentati tra i residenti. Le fotografie mostrano la vettura all'interno del negozio e consentono di rendersi conto della violenza dell'impatto.Resta soprattutto il sollievo per un bilancio che, considerando la dinamica e la presenza di persone all'interno dell'attività commerciale, avrebbe potuto essere decisamente più grave. I danni materiali, invece, sono ingenti e saranno ora quantificati.