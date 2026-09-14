Orrore a Castellammare: rapisce e violenta una ragazza conosciuta sui social

L'accusa comprende ripetuti atti sessuali che sarebbero stati compiuti contro la volontà della giovane

Un giovane di 26 anni, residente a Castellammare di Stabia, è stato arrestato questa mattina dai Carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate. Il ragazzo è gravemente indiziato, secondo quanto emerso dalle indagini, dei reati di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona, tutti contestati con aggravanti.I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto 2026 e avrebbero avuto come vittima una ragazza poco più che maggiorenne. L'inchiesta è stata avviata dopo la denuncia-querela presentata dalla giovane nei giorni successivi all'accaduto e coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha affidato agli investigatori dell'Arma gli accertamenti sulla vicenda.Secondo la ricostruzione investigativa, il 26enne avrebbe conosciuto e adescato la ragazza attraverso i social network, per poi convincerla con l'inganno a raggiungerlo all'interno di una cantina situata in un condominio lungo corso Alcide De Gasperi, a Castellammare di Stabia.La porta bloccata con un termosifoneUna volta all'interno del locale, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la situazione sarebbe rapidamente degenerata. Il giovane avrebbe sottratto alla ragazza il telefono cellulare e avrebbe quindi bloccato l'unica porta di accesso alla cantina utilizzando un pesante termosifone.In questo modo, stando alle accuse, la giovane sarebbe stata privata della possibilità di lasciare il locale per diverse ore.La ragazza avrebbe cercato di opporsi alla condotta dell'indagato, manifestando ripetutamente il proprio dissenso e chiedendo di essere lasciata libera. Secondo la ricostruzione contenuta negli atti dell'indagine, però, il 26enne avrebbe continuato a infierire sulla vittima, ricorrendo anche alla violenza fisica.L'accusa comprende ripetuti atti sessuali che sarebbero stati compiuti contro la volontà della giovane. Per costringerla e impedirle di difendersi, l'indagato avrebbe inoltre utilizzato percosse, minacce di morte e travi di legno, che sarebbero servite anche per immobilizzarla.Gli accertamenti dopo la denunciaLa denuncia presentata dalla ragazza ha fatto scattare le indagini dei Carabinieri, che hanno raccolto la sua testimonianza e proceduto con una serie di accertamenti per verificare quanto riferito.La ricostruzione fornita dalla persona offesa sarebbe stata ritenuta dagli investigatori chiara, dettagliata e coerente. Gli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta avrebbero inoltre trovato riscontro in diversi ulteriori elementi probatori.Tra questi vengono indicati i referti medici rilasciati dall'ospedale, la documentazione fotografica acquisita dalla polizia giudiziaria e le testimonianze di persone alle quali la giovane avrebbe raccontato quanto accaduto nell'immediatezza dei fatti.Un insieme di elementi che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe consentito agli investigatori di ricostruire la presunta dinamica della notte tra il 2 e il 3 agosto e di individuare nel 26enne il principale indagato.La decisione del GipAl termine degli accertamenti, la Procura ha richiesto l'applicazione di una misura cautelare nei confronti del giovane. Il Giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta, disponendo l'arresto.Nel provvedimento cautelare il Gip avrebbe evidenziato la particolare gravità delle condotte contestate e gli elementi raccolti a sostegno dell'accusa. Secondo la valutazione del giudice, inoltre, sarebbe emersa una particolare pericolosità sociale dell'indagato, insieme al concreto rischio che potesse reiterare comportamenti della stessa natura.Il 26enne è quindi finito in carcere in attesa degli sviluppi dell'inchiesta e degli ulteriori passaggi dell'iter giudiziario.Le accuse dovranno ora essere sottoposte alle successive verifiche nelle sedi competenti e l'indagato avrà modo di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. L'arresto e la misura cautelare, infatti, intervengono nella fase delle indagini preliminari e non equivalgono a una condanna definitiva.Per gli investigatori resta ora da completare il quadro degli accertamenti, mentre la Procura prosegue nell'attività investigativa per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e verificare tutte le circostanze denunciate dalla giovane.