Nota pizzeria distrutta dalle fiamme

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area

Un incendio ha gravemente danneggiato la sede del Vomero della pizzeria Il Colmo del Pizzaiolo, in via Santa Maria della Libera, strada che collega via Cilea con via Belvedere. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di martedì 22 settembre, provocando ingenti danni ai locali.Le immagini degli ambienti devastati dalle fiamme sono state pubblicate sui social dal titolare, il maestro pizzaiolo Federico Guardascione, che ha raccontato le difficoltà affrontate dopo l'incendio.La fiammata in cucinaSecondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito dalla cucina, dove si sarebbe verificata una fiammata. Il cuoco avrebbe tentato immediatamente di intervenire utilizzando un estintore, senza però riuscire a contenere il rogo.Le fiamme si sarebbero quindi propagate all'interno del locale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area.Al momento non risultano informazioni su persone ferite. La dinamica e le cause esatte dell'incendio restano comunque oggetto degli accertamenti.«Siamo già al lavoro per ripristinare gli ambienti»A raccontare le condizioni della pizzeria dopo il rogo è stato lo stesso Guardascione, attraverso un messaggio pubblicato sui social.Il titolare ha spiegato che l'incendio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi e ha ringraziato i collaboratori per il tempestivo intervento che avrebbe contribuito a limitare i danni.La priorità, ha fatto sapere, è ora quella di ripristinare gli ambienti, effettuare tutti gli interventi necessari e riaprire il locale quando saranno garantite le condizioni di sicurezza.Guardascione ha inoltre ringraziato i clienti per i numerosi messaggi di solidarietà ricevuti nelle ore successive all'incendio.L'altra sede resta apertaMentre il locale del Vomero dovrà affrontare i lavori di ripristino, resta regolarmente operativa l'altra sede napoletana della pizzeria, sul lungomare, in via Nazario Sauro.Il Colmo del Pizzaiolo è un'attività conosciuta nel panorama della pizza napoletana. Guardascione aveva iniziato il proprio percorso professionale a Monte di Procida, prima di ampliare la presenza del marchio con l'apertura di altri locali, tra cui quello del Vomero e la sede sul lungomare di Napoli.Ora l'obiettivo è riportare al più presto alla normalità la sede colpita dall'incendio, dopo i pesanti danni provocati dalle fiamme.