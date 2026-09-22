Non fa il biglietto e prende a testate capotreno e passeggero

La discussione si sarebbe spostata dal treno alla banchina della stazione

Momenti di forte tensione alla stazione ferroviaria di Sant’Antimo, dove un giovane di origini nordafricane sarebbe stato protagonista di un episodio violento dopo una discussione nata a bordo di un convoglio.Secondo le prime informazioni, tutto sarebbe cominciato quando il ragazzo avrebbe reagito in maniera aggressiva alla richiesta del capotreno di mostrare il titolo di viaggio. La situazione sarebbe rapidamente degenerata, fino a coinvolgere anche altre persone presenti nello scalo ferroviario.La colluttazione sulla banchinaLa discussione si sarebbe spostata dal treno alla banchina della stazione, nel comune a nord di Napoli. Qui sarebbe intervenuto un passeggero, nel tentativo di riportare la calma.Nel corso della concitazione, però, il giovane avrebbe aggredito il capotreno e successivamente sarebbe nata una colluttazione con il passeggero. In base alle immagini diffuse online, il ragazzo, con la maglietta strappata, appare particolarmente agitato mentre urla e si rivolge in maniera concitata alle persone presenti.Durante lo scontro avrebbe inoltre sferrato una testata al passeggero intervenuto nella discussione. Sul posto sarebbe poi arrivato il personale delle forze dell’ordine.Il video diventa virale sui socialA riprendere la scena è stato un cittadino che si trovava in stazione e che ha assistito direttamente all'accaduto. Il filmato, successivamente pubblicato sui social network, ha raccolto numerosi commenti e condivisioni.Non è al momento chiaro quando sia avvenuto esattamente l'episodio né sono disponibili tutti gli elementi per ricostruire con certezza le fasi della vicenda. Saranno gli eventuali accertamenti delle autorità a stabilire cosa sia accaduto e le responsabilità delle persone coinvolte.Intanto, sui social il video ha alimentato un confronto acceso: alcuni utenti chiedono interventi più severi nei confronti degli autori di episodi violenti, mentre altri invitano ad attendere gli accertamenti e a non formulare giudizi sulle condizioni personali del giovane prima di avere informazioni verificate.