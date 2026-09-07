Nei condomini armato di pistola rapinava le donne

L'uomo avrebbe avuto il volto parzialmente coperto dal casco e da uno scaldacollo

Tre rapine nell'arco di pochi giorni, tutte ai danni di donne anziane, e un elemento comune che ha permesso ai carabinieri di arrivare al presunto responsabile: le immagini delle telecamere. Scarpe, orologio, tatuaggi e abbigliamento hanno infatti fornito agli investigatori alcuni dettagli ritenuti determinanti per collegare gli episodi a un 35enne già conosciuto dalle forze dell'ordine.L'indagine è stata condotta dai carabinieri della Stazione di Scampia, che hanno ricostruito la sequenza delle aggressioni partendo dalle denunce presentate dalle vittime e dai filmati degli impianti di videosorveglianza.Il primo episodio risale al 27 agosto. Vittima una donna di 83 anni, sorpresa mentre stava entrando nel palazzo in cui abitava. L'anziana procedeva con difficoltà e aveva un'andatura lenta quando il 35enne, secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe avvicinato a bordo di uno scooter.L'uomo avrebbe avuto il volto parzialmente coperto dal casco e da uno scaldacollo. Dopo aver minacciato la donna, le avrebbe strappato la borsa provocandone la caduta. L'anziana, rimasta ferita, ha riportato contusioni giudicate guaribili in cinque giorni.Pochi giorni dopo si sarebbe verificato un secondo episodio, questa volta il 2 settembre. La vittima aveva 73 anni e stava tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Aveva con sé alcune buste e si apprestava a entrare nel condominio.Secondo quanto emerge dalla ricostruzione effettuata attraverso le telecamere, il presunto rapinatore avrebbe inizialmente assunto un atteggiamento apparentemente disponibile. Si sarebbe avvicinato alla donna, aprendole il portone e consentendole di entrare per prima. Non solo: avrebbe anche preso una delle buste della spesa, aiutando l'anziana a trasportarla fino all'ascensore.È proprio all'interno dell'ascensore che, secondo l'accusa, l'atteggiamento sarebbe cambiato improvvisamente. Una volta entrato nella cabina con la donna, il 35enne avrebbe estratto una pistola e gliel'avrebbe puntata contro. L'anziana, terrorizzata e impossibilitata a fuggire, sarebbe stata costretta a subire la rapina.Nel corso dell'aggressione la donna è caduta, riportando traumi alla testa e alla schiena. Per le lesioni riportate le sono stati assegnati sette giorni di prognosi. L'uomo si sarebbe poi allontanato portando con sé la borsa della vittima.Le due denunce hanno dato il via agli accertamenti dei carabinieri. L'analisi dei filmati ha consentito agli investigatori di individuare caratteristiche fisiche e particolari dell'abbigliamento del presunto autore, oltre a elementi riconducibili al mezzo utilizzato per gli spostamenti.I militari hanno quindi concentrato l'attività investigativa anche nella zona del Parco dei Ciliegi, in via Fratelli Cervi, ritenuta un'area abitualmente frequentata dal 35enne. È stato predisposto un servizio di osservazione e controllo, fino a quando i carabinieri hanno individuato un'automobile riconducibile all'uomo.Durante l'intervento è scattato il controllo. Il 35enne è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo, riconoscibile dalla presenza del tappo rosso, e di 1.145 euro in contanti.Gli accertamenti avrebbero inoltre consentito ai militari di collegarlo a una terza rapina, che sarebbe stata commessa poco prima del suo fermo.Anche in questo caso la vittima era una donna. La 63enne sarebbe entrata nell'ascensore insieme all'uomo. Arrivati al terzo piano, il 35enne avrebbe fatto inizialmente per uscire dalla cabina, per poi impedire alla porta che conduceva al ballatoio condominiale di chiudersi.A quel punto, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe nuovamente mostrato la pistola e minacciato la donna. L'obiettivo iniziale sarebbe stato quello di impossessarsi della fede che indossava, ma il tentativo non sarebbe andato a buon fine. Il presunto rapinatore sarebbe comunque riuscito a portarle via un bracciale e un paio di orecchini d'oro, prima di allontanarsi.La descrizione fornita dalla vittima e soprattutto il confronto con le immagini registrate dalle telecamere hanno permesso agli investigatori di attribuire anche questo episodio al 35enne. Particolare importanza, nell'attività di identificazione, avrebbero avuto alcuni tatuaggi e specifici elementi dell'abbigliamento, ripresi con sufficiente chiarezza dai sistemi di videosorveglianza.Per gli investigatori, dunque, i tre episodi presenterebbero elementi compatibili con la stessa mano e una modalità d'azione caratterizzata dalla scelta di vittime anziane e dall'utilizzo degli ascensori e degli ingressi condominiali per sorprendere le donne in spazi particolarmente difficili da abbandonare rapidamente.Al termine delle operazioni, il 35enne è stato trasferito in carcere. La sua posizione resta ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, in attesa dell'udienza di convalida del provvedimento.