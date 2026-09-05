Minorenne accoltellato nella notte al polpaccio

Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione dei fatti, cercando di stabilire cosa sia accaduto nei pressi del locale

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito con un'arma da taglio a Casalnuovo di Napoli. L'episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30, nei pressi di un'attività con distributori automatici situata lungo via Nazionale delle Puglie.La dinamica dell'accaduto non è ancora stata ricostruita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Casalnuovo, ma al loro arrivo il minorenne aveva già lasciato la zona insieme al padre per raggiungere una struttura sanitaria.I militari lo hanno quindi rintracciato presso la casa di cura Villa dei Fiori di Acerra, dove il giovane era stato accompagnato per ricevere le cure necessarie. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato una ferita al polpaccio della gamba sinistra.Dopo essere stato medicato dal personale sanitario, il 17enne è stato giudicato guaribile in sette giorni. Non risultano, allo stato attuale, ulteriori dettagli sulle modalità con cui sarebbe stato colpito né sull'identità della persona responsabile.I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per fare luce sull'episodio. Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione dei fatti, cercando di stabilire cosa sia accaduto nei pressi del locale di via Nazionale delle Puglie e, soprattutto, quale possa essere stato il motivo alla base dell'aggressione.Restano dunque da chiarire sia la dinamica dell'accoltellamento sia il movente, mentre le indagini proseguono per individuare eventuali responsabili.