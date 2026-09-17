Minore entra in casa di una 92enne e le rompe tre costole

Nel tentativo di impedire al giovane di portare via i suoi beni, la 92enne sarebbe stata strattonata e colpita

Si sarebbe presentato alla porta di casa con un falso tesserino delle forze dell’ordine, dopo che un complice aveva preparato il terreno con una telefonata. Una volta entrato nell’abitazione, avrebbe approfittato della fiducia dell’anziana per impossessarsi dei suoi gioielli e, quando la donna avrebbe tentato di impedirgli di fuggire, l’avrebbe strattonata e colpita facendola cadere a terra.È la ricostruzione al centro di un’indagine della Polizia di Stato che ha portato all’identificazione di un 17enne, sottoposto a fermo su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli. Il giovane è ritenuto dagli investigatori il presunto autore della rapina ai danni di una 92enne, rimasta gravemente ferita durante l’aggressione.L’episodio risale ad alcuni mesi fa e ha avuto conseguenze pesanti per l’anziana vittima, che nella caduta ha riportato la frattura di tre costole e un trauma cranico, arrivando anche a perdere conoscenza.La telefonata per preparare la truffaSecondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, la rapina sarebbe stata preceduta da una telefonata. L’anziana, che in quel momento si trovava sola in casa, avrebbe ricevuto una chiamata sul telefono fisso da parte di un uomo che si sarebbe qualificato come carabiniere.Il presunto complice le avrebbe raccontato che poco prima era stata commessa una rapina ai danni di una gioielleria e che, proprio per questo motivo, sarebbe stato necessario effettuare un controllo sui preziosi custoditi nell’abitazione.Una storia rivelatasi falsa e che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe servita soltanto a convincere la donna ad aprire la porta a chi sarebbe arrivato poco dopo.Il 17enne entra in casa con un falso tesserinoDopo la telefonata, alla porta dell’abitazione si sarebbe presentato il giovane indagato. Il 17enne avrebbe mostrato un falso tesserino di riconoscimento delle forze dell’ordine, riuscendo così a ottenere la fiducia della 92enne e a farsi consentire l’ingresso nell’appartamento.Una volta all’interno, però, secondo la ricostruzione della Procura e degli investigatori, il ragazzo avrebbe rivelato le sue reali intenzioni. Avrebbe raccolto i gioielli dell’anziana e altro denaro presente nell’abitazione, preparandosi poi a lasciare la casa.È stato a quel punto che la donna avrebbe tentato di fermarlo.L’aggressione e la fugaNel tentativo di impedire al giovane di portare via i suoi beni, la 92enne sarebbe stata strattonata e colpita. L’aggressione avrebbe provocato la caduta dell’anziana, che avrebbe perso conoscenza dopo aver battuto violentemente a terra.Gli accertamenti sanitari avrebbero evidenziato tre costole fratturate e un trauma cranico. Il presunto rapinatore, invece, sarebbe riuscito a fuggire con i gioielli e il denaro, facendo perdere le proprie tracce.Da quel momento sono partite le indagini della Squadra Mobile, impegnata nel ricostruire ogni passaggio della rapina e nell’identificare il responsabile.Le indagini della Squadra MobileGli investigatori hanno raccolto nel corso dei mesi gli elementi ritenuti utili a ricostruire la dinamica dell’aggressione e a risalire all’identità del giovane. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, avrebbe consentito di acquisire quelli che gli inquirenti ritengono gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 17enne.Per il giovane è quindi scattato il fermo disposto dall’autorità giudiziaria minorile.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti della vicenda, compreso il ruolo dell’uomo che avrebbe effettuato la telefonata alla 92enne e che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe avuto il compito di preparare la truffa prima dell’arrivo del presunto esecutore materiale.La posizione del 17enne sarà sottoposta alle valutazioni dell’autorità giudiziaria nelle successive fasi del procedimento. Per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.