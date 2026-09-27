Manomesse le telecamere a Gragnano: è allarme sicurezza

Tra le ipotesi annunciate c'è anche un potenziamento della rete di videosorveglianza

La manomissione di quattro punti dell'impianto di videosorveglianza comunale di Gragnano accende l'attenzione delle istituzioni. Sul caso è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, che nel pomeriggio ha incontrato il sindaco Aniello D'Auria per un aggiornamento sulla vicenda e sulle condizioni della sicurezza sul territorio.Al termine del confronto, il prefetto ha manifestato fiducia sull'esito degli accertamenti, sostenendo che gli autori del danneggiamento potrebbero essere individuati in tempi brevi.«I responsabili saranno presto individuati», ha dichiarato Di Bari, sottolineando al tempo stesso la necessità di non sottovalutare quanto accaduto.«Quanto accaduto ci deve preoccupare»L'episodio, secondo il prefetto, rappresenta un elemento di attenzione per la sicurezza cittadina. «Quanto accaduto ci deve preoccupare», ha affermato, spiegando che sono in corso attività finalizzate a impedire che possano verificarsi nuovi episodi dello stesso tipo.Tra le ipotesi annunciate c'è anche un potenziamento della rete di videosorveglianza. Potrebbero infatti essere installate nuove telecamere, con sistemi destinati a sovrapporsi e integrarsi tra loro per aumentare la capacità di controllo delle aree monitorate.Il principio, ha ribadito Di Bari, è quello di rendere più difficile l'oscuramento dei sistemi di sorveglianza attraverso una rete maggiormente interconnessa.«Un danno alla comunità»Nel corso dell'incontro è stato evidenziato anche il valore della videosorveglianza come strumento a tutela della collettività.«Fare un danno a un sistema di videosorveglianza è fare un danno alla comunità», ha concluso il prefetto, «perché la sicurezza e la vigilanza di un territorio sono beni preziosi dei quali nessuno può fare a meno».Le verifiche proseguono per ricostruire le modalità della manomissione e individuare i responsabili.