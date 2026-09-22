Madre e figlio uccisi dalle esalazioni tossiche

Gli accertamenti dovranno ora chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e le condizioni presenti nella cisterna al momento della tragedia

Tragedia a Partinico, dove una madre e il figlio sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione di via Lorenzo Perosi. Le vittime sono Rosalia La Manna, 37 anni, titolare di un’impresa agricola, e il figlio Vincenzo Troia, di 21 anni.Secondo le prime ricostruzioni, a provocare la morte dei due sarebbero state le esalazioni accumulate in una cisterna interrata presente nell’area dell’abitazione.Il tentativo di soccorrere il figlioLa dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Stando a quanto ricostruito nelle prime ore, sarebbe stato il giovane a entrare per primo nella cisterna. Non vedendolo tornare in superficie, la madre sarebbe scesa a sua volta per verificare cosa fosse accaduto.Un gesto dettato probabilmente dalla volontà di prestare aiuto al figlio, ma che avrebbe avuto conseguenze fatali anche per la donna.Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati negli accertamenti e nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza l'area.Le reti per la raccolta delle oliveLa cisterna, un tempo utilizzata per la conservazione del vino, sarebbe stata successivamente trasformata in un deposito sotterraneo. Al suo interno erano state riposte alcune reti utilizzate per la raccolta delle olive.Secondo le prime ipotesi, il deterioramento e la macerazione del materiale organico avrebbero favorito la produzione di anidride carbonica, con conseguente riduzione dell'ossigeno all'interno dell'ambiente confinato. Sarebbe stata proprio la carenza di ossigeno a risultare fatale alle due vittime.Gli accertamenti dovranno ora chiarire con precisione la dinamica dell'incidente e le condizioni presenti nella cisterna al momento della tragedia.Il cordoglio della comunitàLa notizia ha profondamente colpito Partinico. Il sindaco Pietro Rao ha espresso il cordoglio della comunità con un messaggio pubblicato sui social, ricordando Vincenzo e la madre e definendo quanto accaduto una tragedia drammatica.Le indagini proseguiranno per ricostruire ogni fase della vicenda e accertare le cause esatte che hanno portato alla morte della madre e del figlio.