Lite per una donna, barista ferito nel locale

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e successivamente gli agenti della Polizia

Si stringe il cerchio sull’aggressione avvenuta nella serata di sabato in largo Sant’Elena, nel cuore della movida casertana, dove un barman di 49 anni, C.A., è stato colpito al volto con un pugno ed è caduto sulla pedana metallica collocata all’esterno del locale nel quale lavora. L’uomo ha riportato un trauma cranico e una frattura scomposta del setto nasale, tanto da rendere necessario un intervento di chirurgia maxillofacciale.Sul caso sono al lavoro gli agenti della Polizia, intervenuti nella serata di sabato dopo la richiesta di soccorso arrivata dal 118. Gli investigatori hanno trascorso diverse ore ad acquisire e analizzare le immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare il responsabile dell’aggressione.Secondo le prime risultanze investigative, il presunto aggressore sarebbe già stato individuato. Gli accertamenti proseguono quindi per definire tutti gli aspetti della vicenda e ricostruire la dinamica della lite che ha preceduto il violento colpo sferrato al barman.La discussione sarebbe iniziata intorno alle 22.30. A differenza di quanto inizialmente trapelato, a essere coinvolto nella conversazione con una giovane non sarebbe stato il gestore del locale, ma proprio il 49enne che lavora come barman. Secondo la ricostruzione, sarebbe stata proprio quell’interlocuzione a provocare la reazione dell’uomo poi indicato come responsabile dell’aggressione.La situazione sarebbe rapidamente degenerata. Prima un richiamo rivolto al barman, quindi la discussione e, nel giro di pochi istanti, il pugno al volto. Il 49enne avrebbe perso l’equilibrio cadendo sulla pedana metallica sistemata all’esterno dell’esercizio commerciale. L’uomo sarebbe rimasto a terra semicosciente, sotto gli occhi di clienti e passanti.Immediata la richiesta di aiuto. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e successivamente gli agenti della Polizia, mentre la persona che avrebbe sferrato il pugno si era già allontanata dalla zona.Fondamentale per gli investigatori potrebbe essere stato proprio il sistema di videosorveglianza presente nell’area. Le immagini delle telecamere pubbliche e private sono state acquisite per ricostruire i momenti precedenti e successivi all’aggressione, individuare gli spostamenti del presunto responsabile e verificare le testimonianze raccolte.Il racconto della vittimaIl barman ha raccontato quanto accaduto anche al proprio legale, l’avvocato Achille D’Angerio, spiegando di essere stato aggredito mentre stava semplicemente parlando con una ragazza.«Stavo parlando con una ragazza e per questo è nata la discussione. Poi sono stato colpito con un pugno e sono caduto sulla pedana di metallo», ha raccontato il 49enne, sottolineando anche il rischio legato alla caduta.«Mi ritengo fortunato perché, nonostante tutto, non ho riportato conseguenze ancora più gravi: a terra avrebbero potuto esserci vetri o bottiglie rotte», ha aggiunto il barman.Le conseguenze fisiche dell’aggressione, tuttavia, sono state importanti. Il colpo e la successiva caduta hanno provocato un trauma cranico e una frattura scomposta del setto nasale. Per il 49enne si prospetta quindi un intervento di chirurgia maxillofacciale presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.La prognosi è ancora in fase di definizione e rappresenterà uno degli elementi che dovranno essere valutati anche sotto il profilo giudiziario. Il numero dei giorni di prognosi potrebbe infatti incidere sulla qualificazione delle lesioni contestate e sulle successive determinazioni dell’autorità giudiziaria.La denuncia e la richiesta di tutelaNel frattempo, il legale del barman si prepara a presentare una denuncia-querela nei confronti del presunto aggressore. Nella denuncia sarà avanzata anche la richiesta di una misura cautelare e, in particolare, di un divieto di avvicinamento.L’obiettivo, spiega l’avvocato D’Angerio, è soprattutto garantire tranquillità alla vittima e consentirle di tornare al proprio posto di lavoro senza il timore di incontrare nuovamente la persona coinvolta nell’aggressione.«Presenteremo la denuncia e chiederemo una misura cautelare, con l’obiettivo innanzitutto di tranquillizzare il mio assistito e consentirgli di tornare serenamente al proprio lavoro senza incontrare nuovamente l’aggressore», ha spiegato il legale.La sicurezza nel centro storicoL’episodio ha riaperto anche il dibattito sulle condizioni di sicurezza nelle strade del centro storico di Caserta, soprattutto nelle ore della movida. A intervenire è Rosi Di Costanzo, presidente del Comitato Vivibilità Cittadina, che invita a non sottovalutare quelle che definisce le “zone d’ombra” della sicurezza cittadina.«Quello che è successo al barman non è la classica rissa che si verifica durante la movida e che ci troviamo spesso a raccontare», sottolinea Di Costanzo, evidenziando come l’aggressione rappresenti, a suo giudizio, un ulteriore aspetto delle problematiche legate alla sicurezza nel centro storico.Nel mirino finiscono in particolare alcune strade che, secondo il Comitato, necessiterebbero di maggiore attenzione e controllo. Tra queste viene nuovamente indicata via Ferrante, già al centro delle segnalazioni legate alla sicurezza e alla videosorveglianza, e via Vico.Proprio via Ferrante è stata recentemente discussa anche in relazione alla sua esclusione dal progetto “Caserta Sicura”, relativo alla rete di videosorveglianza cittadina. Di Costanzo richiama inoltre le segnalazioni dei genitori riguardo ad episodi legati alla somministrazione di alcolici a giovanissimi nei locali di via Vico, situazioni che, secondo il Comitato, sarebbero già state portate all’attenzione delle forze dell’ordine.L’indagine della Polizia resta comunque concentrata sull’aggressione di largo Sant’Elena. L’acquisizione delle immagini e le testimonianze dovranno consentire di definire con precisione quanto accaduto e di mettere a disposizione dell’autorità giudiziaria tutti gli elementi necessari per le valutazioni sul caso.