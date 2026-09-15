L'incendio in Costiera si espande, case evacuate

Il personale della Protezione civile sta procedendo anche all'allontanamento temporaneo delle persone coinvolte

È arrivato a lambire alcune abitazioni l'incendio divampato ieri sera nell'area della Costiera Amalfitana e che ha interessato anche il territorio di Agerola. La situazione ha richiesto l'intervento della Protezione civile della Regione Campania, impegnata nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza delle persone presenti nelle zone minacciate dalle fiamme.Il personale della Protezione civile sta procedendo anche all'allontanamento temporaneo delle persone coinvolte, mentre sul fronte dell'incendio sono impegnati diversi mezzi aerei. In un primo momento è intervenuto l'elicottero regionale L6; attualmente opera un Canadair proveniente da Lamezia Terme, mentre è atteso l'arrivo di un ulteriore mezzo della flotta aerea nazionale.Fiamme anche a Vico EquenseUn secondo fronte dell'incendio interessa il territorio di Vico Equense. La Sala operativa regionale ha richiesto l'intervento di un Canadair nazionale, operativo dalle 8 di questa mattina insieme all'elicottero regionale L1.A terra sono al lavoro le squadre del volontariato organizzato di Protezione civile, già formate per le attività antincendio, insieme agli operatori della società Sma provenienti da Gragnano e dai Monti Lattari.Durante la notte la Protezione civile regionale ha mobilitato oltre 60 volontari, impegnati nelle operazioni su entrambi i fronti.A rendere particolarmente difficili le attività di spegnimento sono le forti raffiche di vento, che favoriscono la propagazione delle fiamme e complicano l'intervento dei mezzi aerei e delle squadre a terra.«La priorità assoluta è la tutela delle persone»«Stiamo seguendo l’evoluzione degli incendi di Vico Equense e Agerola incessantemente e con il massimo dispiegamento possibile di uomini e mezzi», ha dichiarato l’assessora alla Protezione civile della Regione Campania, Fiorella Zabatta.«La priorità assoluta in queste ore è la tutela delle persone e delle abitazioni minacciate dalle fiamme», ha aggiunto l'assessora, sottolineando il coordinamento tra la Protezione civile regionale, la Prefettura, i Vigili del Fuoco, i Comuni e tutte le strutture operative impegnate nell'emergenza.Sono stati attivati i mezzi aerei regionali ed è stato richiesto il supporto della flotta nazionale, mentre a terra continua a operare un consistente dispositivo di volontariato.«Le forti raffiche di vento rendono particolarmente complesse le operazioni, ma il lavoro prosegue senza interruzione su entrambi i fronti», ha concluso Zabatta, ringraziando operatori e volontari impegnati da ore nelle operazioni e assicurando un monitoraggio costante dell'evoluzione degli incendi.