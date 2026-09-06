La Statale 162 è diventata una discarica a cielo aperto

La situazione riscontrata durante il blitz è apparsa particolarmente critica

Cumuli di immondizia, sacchi abbandonati ai margini della strada e rifiuti disseminati anche nelle aree verdi. È questo lo scenario documentato lungo la strada statale 162, una delle arterie maggiormente trafficate dell'area metropolitana di Napoli, finita al centro di un sopralluogo del deputato Francesco Emilio Borrelli.La situazione riscontrata durante il blitz è apparsa particolarmente critica. Lungo diversi tratti della statale, infatti, sono stati individuati numerosi sacchi contenenti rifiuti di varia natura, lasciati ai bordi della carreggiata, oltre i guardrail e nelle zone di vegetazione che costeggiano la strada.Una quantità di materiale tale da aver trasformato alcuni punti dell'arteria in vere e proprie aree di scarico abusivo.Sacchi di rifiuti anche sulla stradaTra i materiali individuati non ci sarebbero soltanto rifiuti urbani indifferenziati. Nel corso del sopralluogo sono state notate anche numerose buste contenenti materiali tessili e residui derivanti da attività produttive.Un elemento che, secondo quanto evidenziato da Borrelli, merita particolare attenzione. La presenza di scarti riconducibili alla produzione tessile potrebbe infatti indicare non il semplice abbandono occasionale di rifiuti domestici, ma un sistema di smaltimento irregolare legato ad attività produttive.Sarà naturalmente necessario verificare l'effettiva provenienza dei materiali e accertare chi li abbia trasportati e abbandonati.Ancora più preoccupante è la presenza di sacchi direttamente sulla carreggiata. In questi casi il problema non riguarda più soltanto il degrado ambientale e il decoro urbano, ma coinvolge anche la sicurezza di chi percorre quotidianamente la statale.Un ostacolo improvviso può infatti costringere automobilisti e motociclisti a manovre repentine, aumentando il rischio di incidenti, soprattutto nei tratti caratterizzati da traffico intenso.L'ipotesi dello smaltimento illegaleL'attenzione del deputato si è concentrata anche sulla possibile origine dei rifiuti tessili. La quantità e la tipologia degli scarti rinvenuti renderebbero necessario, secondo Borrelli, un approfondimento per capire se dietro gli abbandoni possa esserci un'attività organizzata.Il sospetto è che la statale possa essere utilizzata da qualcuno come punto di scarico per liberarsi illegalmente di materiali che avrebbero invece bisogno di essere gestiti attraverso i regolari canali di smaltimento.Si tratta, però, di un'ipotesi che dovrà essere verificata attraverso controlli e accertamenti specifici.Nel frattempo, la situazione fotografata lungo la 162 evidenzia un doppio problema: da una parte il fenomeno dell'abbandono selvaggio dei rifiuti, dall'altra il pericolo rappresentato dalla presenza degli stessi materiali lungo una strada percorsa ogni giorno da un numero elevato di veicoli.Borrelli: serve individuare chi usa la statale come una discaricaAl termine del sopralluogo, Francesco Emilio Borrelli ha denunciato pubblicamente quanto osservato lungo l'arteria, richiamando l'attenzione sia sull'abbandono dei sacchetti sia sul possibile smaltimento abusivo degli scarti provenienti dal comparto tessile.Secondo il deputato, il fenomeno del lancio dei sacchetti dai finestrini delle automobili e quello dell'abbandono di rifiuti derivanti da attività produttive rappresentano due aspetti di un problema che non può essere considerato soltanto una questione di degrado.Borrelli ha sottolineato in particolare il rischio per la circolazione provocato dai rifiuti lasciati sulla carreggiata e ha chiesto verifiche sulla provenienza dei materiali tessili rinvenuti.L'esponente politico ha inoltre sollecitato un intervento rapido per liberare la strada dai rifiuti e garantire condizioni di maggiore sicurezza, ma soprattutto per risalire ai responsabili degli abbandoni.Controlli e videosorveglianzaTra le soluzioni indicate durante il sopralluogo c'è anche il potenziamento dei controlli. Per individuare chi utilizza la statale come luogo di scarico, potrebbe rivelarsi determinante il ricorso ai sistemi di videosorveglianza e alle telecamere presenti lungo l'arteria e nelle zone limitrofe.L'analisi delle immagini potrebbe consentire di individuare veicoli utilizzati per trasportare e scaricare i sacchi, contribuendo così a ricostruire la dinamica degli abbandoni e a identificare i responsabili.L'obiettivo, secondo Borrelli, non dovrebbe limitarsi alla rimozione periodica dei rifiuti. Eliminare i cumuli è infatti necessario nell'immediato, ma senza individuare chi li deposita abusivamente il fenomeno rischia di ripetersi.La richiesta è quindi quella di intervenire sia sul fronte della bonifica sia su quello della prevenzione e della repressione degli illeciti, con verifiche più frequenti lungo una delle strade più importanti e trafficate del territorio.La statale 162 torna così a essere al centro dell'attenzione per una situazione di degrado che coinvolge ambiente e sicurezza stradale. Ora saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire la provenienza dei rifiuti, verificare l'eventuale coinvolgimento di attività produttive e individuare chi ha trasformato diversi tratti dell'arteria in un punto di abbandono indiscriminato.