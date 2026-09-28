Investono minori in monopattino e scappano, presi i pirati

Dopo l'impatto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'automobilista non si sarebbe fermato a prestare assistenza

Sono servite poco più di due settimane di indagini per risalire ai responsabili dell'investimento di due minorenni avvenuto a Capaccio Paestum. La Polizia municipale ha identificato il conducente dell'auto coinvolta e la proprietaria del veicolo, una Volkswagen Polo di colore blu scuro. Entrambi sono stati denunciati e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Salerno.L'incidente risale all'8 settembre, quando la vettura, all'altezza dell'incrocio tra viale della Repubblica e via Quistione II, nella località Laura, avrebbe investito i due ragazzi che viaggiavano a bordo di un mezzo elettrico lungo la pista ciclabile.Dopo l'impatto, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'automobilista non si sarebbe fermato a prestare assistenza e avrebbe proseguito la marcia, lasciando i due giovani feriti. Entrambi furono successivamente trasportati all'Azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove vennero ricoverati con prognosi di diversi giorni.Le immagini delle telecamere decisive per le indaginiGli agenti della Polizia municipale, coordinati dal maggiore Antonio Rinaldi, hanno avviato immediatamente gli accertamenti per ricostruire la fuga dell'automobile.Un ruolo centrale è stato svolto dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Le immagini, incrociate con le informazioni raccolte attraverso le testimonianze, hanno consentito agli investigatori di ricostruire gli spostamenti della Volkswagen Polo e di restringere progressivamente il campo delle ricerche.L'indagine ha portato infine gli agenti in località Torre di Mare. Qui, all'interno di una proprietà privata, è stata individuata la vettura ritenuta coinvolta nell'incidente.Denunciati conducente e proprietariaDagli accertamenti è emerso il coinvolgimento di due persone: l'uomo che si trovava alla guida al momento dell'investimento e la donna proprietaria del veicolo, ritenuta corresponsabile dei fatti contestati.Per entrambi sono stati quindi effettuati gli adempimenti di competenza e la documentazione relativa all'inchiesta è stata inviata alla Procura di Salerno, che dovrà valutare la posizione dei due soggetti e gli eventuali provvedimenti da adottare.Gli accertamenti della Polizia municipale proseguono per ricostruire ogni dettaglio della vicenda e definire con precisione le responsabilità legate all'investimento e alla successiva fuga dell'automobile.