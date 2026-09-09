Investito sul Lungomare, Rebecca è morta

A investirla sarebbe stata un’automobile il cui conducente, subito dopo l’incidente, si era allontanato senza fermarsi

È morta dopo quattro giorni di ricovero e una lunga battaglia in ospedale Rebecca Pepe, la studentessa di 24 anni originaria di Lecce rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita a Napoli. La giovane era stata travolta nella serata di venerdì scorso lungo via Antonio Dhorn e, da quel momento, le sue condizioni erano rimaste disperate.Rebecca era ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale del Mare. I medici hanno tentato ininterrottamente di salvarla, ma i traumi riportati nell’investimento si sono rivelati troppo gravi. A compromettere in maniera irreversibile il suo quadro clinico era stato soprattutto il violento trauma cranico provocato dall’impatto.A investirla sarebbe stata un’automobile il cui conducente, subito dopo l’incidente, si era allontanato senza fermarsi. Si tratta di un 19enne che, successivamente, si è costituito. La vicenda è ora al centro degli accertamenti delle autorità, chiamate a ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento e quanto accaduto nei momenti immediatamente successivi.La notizia della morte ha gettato nel dolore la famiglia della giovane e le tante persone che la conoscevano. Rebecca, arrivata a Napoli da Lecce, era una studentessa di appena 24 anni e la sua vita è stata spezzata improvvisamente mentre si trovava in città.In queste ore, accanto al dolore per la perdita, la famiglia ha deciso di dare seguito anche a una volontà espressa dalla ragazza quando era ancora in vita. A comunicarlo è stato l’avvocato Giuseppe Gatti, legale dei familiari, spiegando che sono state avviate le procedure per la donazione degli organi.Una scelta che, nelle parole del legale, rappresenta l’ultimo gesto di altruismo della giovane. La decisione di donare gli organi era infatti stata presa da Rebecca prima della tragedia e potrà consentire, nonostante la sua morte, di offrire una possibilità ad altre persone.«È un ultimo atto d'amore che descrive chi fosse Rebecca», ha fatto sapere l’avvocato Gatti, ricordando la generosità della ragazza e la positività che avrebbe trasmesso alle persone incontrate nel corso della sua breve vita. Proprio attraverso la donazione, l’immane dolore provocato dalla sua scomparsa potrà trasformarsi nella speranza di nuove vite.Restano ora da chiarire tutti gli aspetti dell’incidente avvenuto in via Antonio Dhorn. La morte della 24enne apre una nuova, drammatica fase nella vicenda, mentre proseguiranno gli accertamenti sulla dinamica dell’investimento e sulla posizione del giovane che si è successivamente costituito.