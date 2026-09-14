Investe due minorenni e scappa, alla guida una 17enne

Nei suoi confronti è scattata una denuncia per le ipotesi di reato di lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso

Un’auto che travolge due minorenni e poi si allontana senza fermarsi né prestare soccorso. È l’episodio più delicato emerso nell’ambito dei controlli effettuati dalla Compagnia dei carabinieri di Marcianise tra il 12 e il 13 settembre. L’incidente si è verificato a Sant’Arpino, nei pressi di un bar di via De Gasperi, dove due giovani sono stati investiti da una Fiat Panda presa a noleggio.Secondo gli accertamenti condotti dai militari, al volante della vettura ci sarebbe stata una ragazza di appena 17 anni. Dopo l’impatto, l’automobile si sarebbe allontanata dal luogo dell’incidente senza fermarsi.I due minorenni in ospedaleI ragazzi coinvolti nell’investimento sono stati soccorsi e trasferiti in codice giallo negli ospedali civili Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e Moscati di Aversa.Dalle prime informazioni, nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Sono stati comunque sottoposti alle cure e agli accertamenti sanitari necessari per valutare le conseguenze dell’impatto.Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini per individuare il veicolo e la persona che si trovava alla guida al momento dell’incidente.Le telecamere permettono di risalire alla conducenteGli accertamenti della Stazione dei carabinieri di Sant’Arpino, affiancata dai militari della Sezione Radiomobile, hanno consentito di ricostruire la dinamica anche attraverso le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.L’attività investigativa ha permesso di individuare e rintracciare la conducente della Panda. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la 17enne avrebbe ammesso le proprie responsabilità.Nei suoi confronti è scattata una denuncia per le ipotesi di reato di lesioni personali stradali e fuga con omissione di soccorso. Sono state inoltre contestate violazioni amministrative legate alla guida senza patente e alla documentazione relativa alla locazione del veicolo.La Fiat Panda è stata sequestrata e resta ora a disposizione degli accertamenti.La coincidenza che riguarda il padreA rendere il caso ancora più particolare è una coincidenza temporale relativa alla famiglia della giovane.Il giorno precedente all’incidente, infatti, al padre della 17enne sarebbe stato applicato un provvedimento restrittivo nell’ambito di un’altra vicenda giudiziaria riguardante un reato contro la persona.Si tratta di un episodio distinto, sul quale non risultano collegamenti accertati con l’investimento dei due minorenni. La coincidenza temporale, tuttavia, è emersa nel quadro degli accertamenti e non sarebbe passata inosservata.Gli altri risultati dei controlliL’attività della Compagnia di Marcianise ha interessato diversi comuni del territorio e ha visto impegnate sei pattuglie, per un totale di 12 carabinieri.Complessivamente sono state controllate 185 persone e 93 veicoli, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e alla prevenzione dei reati.A Marcianise i militari hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un uomo di 50 anni, condannato a un anno e due mesi per fatti legati all’inosservanza del foglio di via obbligatorio e all’evasione. L’uomo sconterà la pena agli arresti domiciliari.La Panda clone scoperta a GricignanoUn’altra denuncia è scattata a Gricignano di Aversa, dove un 40enne di Carinaro è stato denunciato per l’ipotesi di riciclaggio.L’uomo è stato fermato alla guida di una Fiat Panda che, secondo gli accertamenti effettuati dai carabinieri, sarebbe risultata essere un veicolo clone di un’altra automobile dello stesso modello.Sia la vettura sia le targhe sono state sequestrate per consentire gli ulteriori accertamenti sulla loro provenienza e sulle modalità con cui sarebbero state utilizzate.Segnalazioni per droga e controlli stradaliNel corso del servizio due persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per il possesso complessivo di circa cinque grammi di hashish.Sul fronte della sicurezza stradale, infine, i militari hanno contestato 31 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 18.200 euro.Un’attività di controllo che ha interessato quindi diversi ambiti, dall’incidente con fuga alle verifiche sulla regolarità dei veicoli, fino agli interventi legati alla droga e all’esecuzione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.