Incontra la ex al bar e la picchia in strada

A rivolgersi alla Polizia è stata la stessa donna dopo essersi recata autonomamente in ospedale

Si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini con diverse ecchimosi e contusioni sul corpo. È così che una 33enne napoletana avrebbe raccontato alla Polizia un episodio di violenza che, secondo la sua versione, sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel centro di Napoli.La donna, attualmente separata dal marito, avrebbe indicato proprio nell'ex compagno l'autore dell'aggressione. I due, secondo quanto riferito dalla 33enne agli agenti, sono sposati da circa un anno ma si trovano in fase di separazione da un mese.Il presunto episodio sarebbe avvenuto in piazza Capuana, nei pressi di un bar. La coppia si sarebbe incontrata casualmente e, dopo una discussione iniziata all'interno del locale, il litigio sarebbe proseguito all'esterno, dove sarebbe poi avvenuta l'aggressione fisica.La denuncia dopo le cureA rivolgersi alla Polizia è stata la stessa donna dopo essersi recata autonomamente in ospedale. I medici del Pellegrini hanno prestato le cure necessarie e, dopo aver valutato le lesioni, hanno stabilito una prognosi di cinque giorni, escludendo conseguenze estetiche permanenti.Agli agenti intervenuti nella struttura sanitaria, la 33enne avrebbe raccontato anche il contesto della relazione con il marito, spiegando che i problemi tra i due sarebbero iniziati o si sarebbero intensificati dopo la separazione.Secondo il suo racconto, infatti, l'uomo non avrebbe accettato la decisione di interrompere la relazione e da quel momento sarebbero iniziati nuovi litigi e discussioni.Accertamenti in corsoLa ricostruzione resta comunque da verificare. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi necessari per chiarire cosa sia accaduto realmente in piazza Capuana e stabilire eventuali responsabilità.Al momento, dunque, l'episodio resta basato sulla denuncia e sul racconto fornito dalla donna agli agenti. Saranno gli ulteriori accertamenti a fare luce sulla dinamica della presunta aggressione e sui rapporti tra i due coniugi durante la fase di separazione.