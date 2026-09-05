Giù dal balcone oltre un anno fa, riesumato il corpo di Enrico

Un'attenzione particolare è stata riservata a quanto sarebbe accaduto tre giorni prima della morte

A oltre un anno dalla morte di Matteo Carfora, la vicenda del 17enne precipitato dal terzo piano della sua abitazione a Maddaloni torna al centro di nuovi accertamenti giudiziari. Il ragazzo morì il 9 aprile 2025, dopo essere caduto dalla casa di via Gramsci. La famiglia ha sempre espresso dubbi sull’ipotesi del suicidio e ora la magistratura ha deciso di approfondire nuovamente il caso.La gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Angela Mennella, ha disposto la riesumazione della salma e l’esecuzione di un’autopsia. Parallelamente, alla Procura e alla polizia giudiziaria sono stati concessi ulteriori sei mesi per proseguire gli accertamenti e ricostruire con maggiore precisione ciò che accadde nelle ore precedenti alla morte del ragazzo.L’obiettivo delle nuove verifiche sarà stabilire se la caduta possa essere effettivamente ricondotta a un gesto volontario oppure se esistano elementi compatibili con una dinamica differente. La decisione arriva dopo gli approfondimenti già svolti e alla luce di alcuni aspetti della vicenda che, secondo quanto indicato dal giudice, necessitano di ulteriori verifiche.Tra gli accertamenti richiesti figurano anche gli esami tossicologici sul corpo del giovane. Gli investigatori dovranno inoltre ascoltare nuovamente alcune persone considerate informate sui fatti. Nelle disposizioni della gip viene evidenziata anche la presenza di dichiarazioni che sarebbero risultate non pienamente coerenti tra loro e che, proprio per questo motivo, dovranno essere ulteriormente esaminate.Un'attenzione particolare è stata riservata a quanto sarebbe accaduto tre giorni prima della morte. Il 6 aprile, secondo gli elementi sottoposti all'attenzione dell'autorità giudiziaria, Matteo avrebbe avuto una discussione con un altro ragazzo all'esterno di un bar di Maddaloni.È proprio su quell'episodio che la gip ha chiesto ulteriori approfondimenti. Gli inquirenti dovranno acquisire le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona, con l'obiettivo di ricostruire gli spostamenti del 17enne durante quella serata e verificare cosa sia accaduto prima e dopo il litigio.Le immagini potrebbero dunque contribuire a definire la sequenza degli eventi e a chiarire eventuali circostanze rimaste finora prive di una spiegazione definitiva. L'acquisizione dei filmati si aggiunge agli altri elementi che saranno raccolti durante i sei mesi supplementari di investigazioni.La riesumazione e l'autopsia rappresentano ora uno dei passaggi centrali della nuova fase dell'inchiesta. Gli esami medico-legali dovranno fornire ulteriori elementi utili agli investigatori, mentre gli accertamenti sulle persone ascoltate e sui filmati di videosorveglianza serviranno a ricostruire il contesto nel quale si consumò la tragedia.Per la famiglia di Matteo, che fin dall'inizio ha contestato l'ipotesi di un suicidio, la decisione della gip apre quindi una nuova fase nella ricerca della verità. Saranno gli ulteriori accertamenti disposti dalla magistratura a stabilire se la ricostruzione finora emersa possa essere confermata oppure se dagli esami e dalle nuove investigazioni possano emergere elementi capaci di modificare il quadro della vicenda.