Fuga di gas nocivi nel Napoletano: zona rossa e mascherine

Il prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato una riunione urgente del Centro di Coordinamento Soccorsi

Paura nella zona industriale di Caivano dopo una dispersione di sostanze volatili verificatasi all’interno dello stabilimento della PPG Industries, multinazionale americana specializzata nella produzione di vernici. L’incidente di lavorazione ha interessato due silos dell’impianto e ha provocato la fuoriuscita di sostanze nell’aria.Nelle ore successive, un odore acre è stato avvertito in diversi comuni dell’area circostante, arrivando anche nell’agro aversano, in provincia di Caserta. Numerose le segnalazioni arrivate da parte dei residenti, preoccupati per la presenza dell’odore e per le possibili conseguenze della dispersione.La situazione ha spinto la Prefettura di Napoli ad attivare immediatamente il coordinamento tra gli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza.Vertice urgente in PrefetturaIl prefetto di Napoli Michele di Bari ha convocato una riunione urgente del Centro di Coordinamento Soccorsi per fare il punto sulla situazione e coordinare gli interventi.Al tavolo operativo hanno partecipato il sindaco di Caivano, Antonio Angelino, il comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, il direttore dell’Arpac, Dario Mirella, e l’incaricato del ministro dell’Interno per la Terra dei Fuochi, Ciro Silvestro.Presenti anche i referenti della Soru, dell’Asl Napoli 2 Nord, del 118 e delle forze dell’ordine. Alla riunione hanno preso parte inoltre rappresentanti della Prefettura di Caserta e il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Caserta, considerato che le segnalazioni sull’odore acre sono arrivate anche da diversi comuni dell’agro aversano.Le prime operazioni dei vigili del fuocoI primi interventi effettuati dai vigili del fuoco hanno consentito di mettere in sicurezza l’area interessata dalla dispersione. Sul posto erano già intervenuti anche i tecnici della sicurezza interna dello stabilimento.Secondo quanto riferito dalle autorità, la fuoriuscita sarebbe stata prontamente contenuta. Sono tuttavia proseguiti gli accertamenti per verificare le condizioni dell’impianto e soprattutto per escludere la presenza di eventuali fattori di rischio residui.Particolare attenzione è stata riservata alla qualità dell’aria, anche alla luce delle segnalazioni provenienti dai comuni vicini allo stabilimento.Le precauzioni per i cittadiniIn via cautelativa, i sindaci delle zone interessate hanno invitato la popolazione ad adottare alcune misure di autoprotezione.Tra le indicazioni fornite ai cittadini ci sono quella di limitare le uscite, mantenere chiuse porte e finestre e utilizzare, in caso di necessità, mascherine FFP2.Le raccomandazioni sono state diffuse mentre gli enti competenti procedevano con le verifiche ambientali, in attesa di un quadro più completo sulla situazione.Sopralluogo con Arpac, Asl e vigili del fuocoPer escludere definitivamente qualsiasi rischio residuo, la Prefettura ha disposto un sopralluogo congiunto all’interno e nell’area circostante lo stabilimento PPG di Caivano.Le verifiche hanno coinvolto i tecnici dell’Arpac e delle Asl del territorio, la squadra NBCR dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine.L’obiettivo è controllare le condizioni ambientali, verificare i valori delle emissioni e accertare la qualità dell’aria nelle zone interessate dalla dispersione.La zona rossaAl termine della riunione e dei primi sopralluoghi, a Caivano è stata istituita una zona rossa nell’area circostante lo stabilimento. Una misura adottata nell’ambito delle attività di sicurezza e gestione dell’emergenza.Il sindaco Antonio Angelino ha spiegato che, dopo il vertice e il sopralluogo congiunto che ha coinvolto Asl Napoli 2 Nord, Asl Caserta, Arpac, vigili del fuoco, forze dell’ordine e polizia locale, le attività di verifica e messa in sicurezza dell’area stanno proseguendo.Il nucleo operativo NBCR dei vigili del fuoco ha effettuato ulteriori rilevazioni dei valori di emissione nelle aree interessate, confrontandosi anche con il responsabile e con la squadra di sicurezza interna dell’azienda sulle modalità di gestione della zona rossa e sulle relative prescrizioni.Monitoraggio continuoLa situazione resta quindi sotto stretta osservazione da parte delle autorità. Il Centro di Coordinamento Soccorsi continua a monitorare l’evoluzione dell’emergenza, mentre proseguono le verifiche tecniche sull’area dello stabilimento.L’attenzione è rivolta soprattutto agli eventuali effetti della dispersione e alla qualità dell’aria nei comuni maggiormente interessati dalle segnalazioni.Al momento, l’obiettivo delle autorità è completare tutti gli accertamenti necessari e garantire la sicurezza dell’area, mantenendo attivo il coordinamento tra gli enti coinvolti fino alla completa definizione del quadro ambientale.