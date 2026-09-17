Frecciarossa e Italo, altri problemi sulla linea

Le conseguenze non si sono limitate all'allungamento dei tempi di viaggio

Mattinata di disagi per migliaia di viaggiatori che oggi si sono messi in viaggio a bordo dei treni ad Alta Velocità. La circolazione ferroviaria è risultata fortemente rallentata sulla linea AV Bologna-Milano, a causa di un problema tecnico segnalato nei pressi di Livraga, nel Lodigiano.L'anomalia ha avuto ripercussioni sull'intera circolazione della rete ad Alta Velocità, provocando ritardi sia per i convogli Frecciarossa sia per quelli Italo. Secondo le informazioni diffuse da Trenitalia nell'aggiornamento delle ore 12, i treni interessati possono accumulare fino a 60 minuti di ritardo nei tempi di percorrenza.I tecnici sono intervenuti per effettuare le verifiche necessarie e individuare l'origine del problema. Nel frattempo, la circolazione è proseguita con rallentamenti e modifiche alla normale programmazione.Ritardi e modifiche alle fermateLe conseguenze non si sono limitate all'allungamento dei tempi di viaggio. Alcuni collegamenti hanno infatti subito modifiche nel percorso e nelle fermate previste, con particolare riferimento ai treni diretti verso Roma e Napoli.Tra i convogli interessati figura il Frecciarossa 9311, in partenza da Torino Porta Nuova alle 8.40 e diretto a Napoli Centrale, con arrivo programmato alle 15.13. Il treno, già interessato da un ritardo, oggi non effettua la fermata a Roma Termini.Per i passeggeri diretti alla stazione romana, Trenitalia ha indicato una soluzione alternativa. Chi deve raggiungere Roma Termini può utilizzare il Frecciarossa 9413 Venezia Santa Lucia-Napoli Centrale, in partenza da Venezia alle 10.26, che nella giornata odierna effettua anche la fermata a Roma Tiburtina.La modifica della programmazione si aggiunge ai ritardi accumulati dai convogli durante la mattinata, creando disagi soprattutto per i passeggeri che hanno coincidenze o appuntamenti fissati in orari prestabiliti.Tecnici al lavoro sulla lineaAl momento della segnalazione, il rallentamento risultava collegato a motivi tecnici in corso di accertamento nei pressi di Livraga. La situazione viene costantemente monitorata per consentire il ripristino della normale circolazione nel minor tempo possibile.I viaggiatori sono quindi invitati a controllare gli aggiornamenti relativi al proprio treno prima di mettersi in viaggio, soprattutto per verificare eventuali variazioni di orario, cancellazioni delle fermate o modifiche al percorso.Una mattinata complicata, dunque, per il trasporto ferroviario ad Alta Velocità, con ripercussioni che hanno coinvolto collegamenti lungo una delle principali direttrici ferroviarie italiane e che hanno interessato anche i passeggeri diretti verso il Centro e il Sud del Paese.