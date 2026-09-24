Finti carabinieri svaligiano una casa

Una volta ottenuto l'accesso all'abitazione, avrebbero inscenato un controllo urgente legato a due autovetture

Si sarebbero presentati alla porta di casa qualificandosi come carabinieri e parlando di un presunto furto avvenuto a Battipaglia. Una volta ottenuto l'accesso all'abitazione, avrebbero inscenato un controllo urgente legato a due autovetture, riuscendo poi a portare via orologi e monili in oro per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.È la dinamica, ancora al vaglio degli investigatori, del furto avvenuto intorno alle 13.30 a Orria. A entrare in azione sarebbero state due persone, riuscite a convincere i proprietari a farli entrare in casa facendo leva sulla falsa identità di appartenenti all'Arma.Il falso controllo e il furtoSecondo quanto ricostruito finora, i due sconosciuti avrebbero raggiunto l'abitazione durante le ore centrali della giornata. Alla porta si sarebbero qualificati come carabinieri, riferendo ai residenti della necessità di effettuare un controllo urgente.Per rendere credibile la messinscena, avrebbero fatto riferimento a due automobili e a un furto che sarebbe stato commesso a Battipaglia. Una volta all'interno, avrebbero chiesto ai proprietari di esibire i documenti, continuando a comportarsi come se si trattasse di una normale attività di verifica da parte delle forze dell'ordine.Sarebbe stato proprio approfittando della confusione e della fiducia generata dal falso controllo che i due avrebbero individuato e preso alcuni oggetti di valore. Dal loro bottino sarebbero finiti diversi orologi e monili in oro, per un valore di alcune migliaia di euro.Tutto si sarebbe consumato in pochi minuti. Quando i proprietari hanno compreso di essere stati raggirati e derubati, i due erano ormai riusciti ad allontanarsi dall'abitazione.La fuga e l'allarmeImmediatamente è scattato l'allarme. Ci sarebbe stato anche un tentativo di inseguimento lungo le strade del paese, ma i responsabili sono riusciti a far perdere rapidamente le proprie tracce.L'episodio ha provocato preoccupazione tra i residenti di Orria, soprattutto per la modalità utilizzata. Non ci sarebbe stata infatti alcuna effrazione: l'ingresso nell'abitazione sarebbe stato ottenuto attraverso una falsa qualifica e il pretesto di un controllo delle forze dell'ordine.Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire ogni fase del colpo e di identificare i due responsabili. Particolare attenzione potrebbe essere riservata alle eventuali telecamere presenti nella zona, che potrebbero aver immortalato i due uomini prima o dopo l'ingresso nell'abitazione.Al vaglio anche le testimonianze di eventuali persone che abbiano notato movimenti sospetti o veicoli allontanarsi da Orria nell'orario del furto. Gli accertamenti proseguono per risalire all'identità dei responsabili e verificare se la stessa modalità sia stata utilizzata anche in altri episodi.