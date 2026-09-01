Finisce con la moto contro un cinghiale, è in ospedale

Per ricostruire con precisione quanto accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri

Paura nella tarda serata di ieri lungo le strade del Cilento, dove un motociclista è rimasto ferito dopo essersi trovato improvvisamente davanti un cinghiale. L’animale avrebbe attraversato la carreggiata proprio mentre sopraggiungeva la moto, rendendo impossibile per il conducente evitare l’impatto.L’incidente si è verificato lungo la strada che attraversa contrada Matera, nel territorio di Laureana Cilento. Protagonista un uomo di circa 40 anni, residente nella zona, che viaggiava a bordo del proprio mezzo a due ruote.Secondo una prima ricostruzione, il motociclista stava percorrendo la strada quando l’animale è comparso improvvisamente davanti alla moto. Il conducente non avrebbe avuto il tempo necessario per effettuare una manovra evasiva e lo scontro è stato inevitabile.L’urto ha provocato la caduta del 40enne, che è finito sull’asfalto riportando diverse escoriazioni e traumi. L’animale, invece, è morto a seguito dell’impatto.I soccorsi e il trasferimento in ospedaleDopo l’incidente è stato immediatamente richiesto l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso Valcalore di Santa Maria di Castellabate, che hanno prestato le prime cure al motociclista.Considerata la dinamica dell’incidente, il 40enne è stato successivamente trasferito all’ospedale di Vallo della Lucania, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure necessarie.Le ferite riportate sarebbero fortunatamente di lieve entità. L’uomo ha riportato diverse escoriazioni, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.Dopo le prime cure, i sanitari hanno quindi potuto escludere, almeno dalle informazioni disponibili, conseguenze particolarmente gravi.Sul posto anche i CarabinieriPer ricostruire con precisione quanto accaduto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi sul luogo dell’incidente.I militari hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro e verificare le condizioni della strada e del mezzo coinvolto. Saranno gli elementi raccolti durante i rilievi a consentire di chiarire ogni dettaglio dell’incidente.Nel frattempo è stato necessario intervenire anche per rimuovere la carcassa del cinghiale rimasta sulla carreggiata dopo l’impatto.È stato quindi attivato il servizio sanitario dell’Asl competente, incaricato delle procedure necessarie per la rimozione dell’animale morto.Il problema della presenza dei cinghialiL’incidente riporta ancora una volta l’attenzione sulla presenza sempre più frequente dei cinghiali lungo le strade del Cilento.Quello avvenuto a contrada Matera non sarebbe infatti un episodio isolato. Negli ultimi tempi si sono verificati diversi incidenti e situazioni di pericolo legati agli attraversamenti improvvisi della fauna selvatica.I cinghiali possono comparire rapidamente sulla carreggiata, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la loro presenza può risultare particolarmente difficile da individuare per chi si trova alla guida.Il rischio è ancora maggiore per motociclisti e scooteristi. A differenza degli automobilisti, infatti, chi viaggia su un mezzo a due ruote è maggiormente esposto alle conseguenze di un eventuale impatto o di una brusca manovra per evitare l’animale.Un pericolo soprattutto nelle ore notturneLa presenza degli animali selvatici lungo le arterie del territorio rappresenta quindi una questione di sicurezza stradale che interessa sia le principali vie di collegamento sia le strade secondarie.Gli attraversamenti improvvisi possono verificarsi senza alcun preavviso e lasciare agli automobilisti pochissimo tempo per reagire. Una frenata improvvisa o una sterzata per evitare l’animale possono inoltre provocare la perdita di controllo del mezzo, anche senza un impatto diretto.L’incidente di Laureana Cilento si è concluso fortunatamente senza conseguenze gravi per il motociclista, ma riaccende i riflettori su un problema che continua a interessare diverse zone del Cilento.Il 40enne, dopo essere stato soccorso e trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Restano invece gli accertamenti dei Carabinieri sulla dinamica dello scontro e gli interventi necessari per la gestione della carcassa dell’animale.L’episodio torna così a porre l’attenzione sulla necessità di prestare particolare prudenza alla guida, soprattutto nelle ore serali e lungo i tratti di strada dove è maggiore la possibilità di incontrare animali selvatici.