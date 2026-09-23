Evade dai domiciliari per gettare la spazzutura: arrestato

La giustificazione non sarebbe stata ritenuta sufficiente alla luce degli accertamenti effettuati successivamente dai militari

Doveva trovarsi in casa, sottoposto alla detenzione domiciliare, ma quando i carabinieri sono arrivati per un controllo lo hanno trovato all'esterno del condominio.È successo ieri sera nel quartiere Rione Traiano, a Napoli, dove i militari della locale Stazione hanno arrestato un uomo di 56 anni, originario del Beneventano e residente in via Giustiniano, con l'accusa di evasione.L'uomo stava scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, misura disposta dalla Procura di Napoli e dal Tribunale di Sorveglianza.Trovato fuori dal cancelloErano circa le 19 quando una pattuglia dell'Arma, impegnata in un controllo domiciliare di routine, avrebbe notato il 56enne fuori dal cancello del palazzo.Con lui si trovava un altro uomo, un 34enne originario di Napoli e residente a Pozzuoli. I militari hanno quindi proceduto al controllo e chiesto al 56enne di spiegare perché si trovasse fuori dall'abitazione nonostante la misura restrittiva.La risposta fornita dall'uomo sarebbe stata legata a una necessità quotidiana: avrebbe detto ai carabinieri di essere uscito per gettare la spazzatura.L'arresto per evasioneLa giustificazione non sarebbe stata ritenuta sufficiente alla luce degli accertamenti effettuati successivamente dai militari. L'uomo è stato quindi arrestato con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari.Il 56enne è ora in attesa del giudizio dell'autorità giudiziaria, mentre proseguono gli adempimenti previsti dalla procedura.