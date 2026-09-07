Evade dai domiciliari per andare a rubare il telefono ad un turista

Il fermo non sarebbe stato semplice e, durante le operazioni, si sarebbe verificata una colluttazione

Serata movimentata a Napoli, dove un uomo di 51 anni è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso fuori dall’abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso degli accertamenti è emerso anche il presunto coinvolgimento in un furto ai danni di una turista. La situazione è poi degenerata durante il fermo, con l’uomo che avrebbe reagito con violenza nei confronti degli agenti e provocato danni all’auto di servizio.L’intervento è avvenuto in via Ponte della Maddalena, dove gli operatori del Commissariato Vicaria-Mercato hanno notato il 51enne mentre si trovava in strada. Alla vista della volante, l’uomo avrebbe cercato di evitare il controllo, tentando di allontanarsi e di non farsi riconoscere.I poliziotti lo hanno però raggiunto. Il fermo non sarebbe stato semplice e, durante le operazioni, si sarebbe verificata una colluttazione. Gli agenti sono infine riusciti a bloccarlo e a trasferirlo a bordo della vettura di servizio.Anche all’interno della volante la situazione sarebbe rimasta particolarmente agitata. Il 51enne avrebbe iniziato a colpire ripetutamente con calci e pugni i finestrini e la struttura divisoria di sicurezza installata nella parte posteriore dell’abitacolo. I colpi avrebbero provocato danni alla vettura della Pubblica amministrazione.Gli ulteriori accertamenti hanno portato alla scoperta di un telefono cellulare in possesso dell’uomo. Le verifiche effettuate dagli agenti avrebbero consentito di ricondurre il dispositivo a un furto avvenuto poco prima all’interno di un ristorante di piazza dei Francesi.A denunciare la sottrazione era stata una turista, che si sarebbe trovata nel locale al momento del furto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il telefono sarebbe stato preso dall’uomo senza che la proprietaria se ne accorgesse immediatamente.A quel punto è emerso un ulteriore elemento decisivo per la posizione del 51enne. Gli agenti hanno infatti verificato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e che, quindi, non avrebbe dovuto trovarsi in strada.Al termine degli accertamenti, il 51enne è stato arrestato. Le contestazioni riguardano l’evasione dagli arresti domiciliari, la resistenza a pubblico ufficiale, il danneggiamento di beni della Pubblica amministrazione e il furto con destrezza.La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria, alla quale spetterà valutare gli elementi raccolti durante l’intervento e le responsabilità contestate all’uomo.