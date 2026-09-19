Droni carichi di droga per il carcere, tra gli arrestati 18enne di Boscoreale

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stato predisposto con nastro isolante e filo da pesca

Una vasta attività di controllo ha interessato nelle ultime ore diversi quartieri della zona orientale di Napoli. I Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale hanno concentrato l'attenzione tra Barra, San Giovanni a Teduccio e Poggioreale, con controlli nei vicoli, nelle strade e nei grandi complessi di edilizia popolare.Il bilancio comprende arresti, denunce e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti. Tra gli episodi più significativi c'è il tentativo, secondo la ricostruzione dei militari, di utilizzare un drone per introdurre droga all'interno del carcere di Poggioreale.Drone pronto al decollo davanti al carcereL'intervento è scattato in via Marino di Caramanico, dove i Carabinieri hanno notato e fermato un uomo di 40 anni. I militari lo avrebbero trovato mentre impugnava ancora il joystick utilizzato per pilotare il velivolo.Il drone era già stato preparato per il volo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, era stato predisposto con nastro isolante e filo da pesca, un sistema che avrebbe dovuto consentire di trasportare il carico.Durante i controlli, il 40enne è stato trovato in possesso di 15,41 grammi di cocaina e 5,90 grammi di crack. Sono stati inoltre recuperati quattro telefoni cellulari e il drone.A poca distanza si trovava un'automobile parcheggiata con altre due persone a bordo. Si tratta di un 18enne di Boscoreale e di un 20enne di Salerno, che secondo l'ipotesi investigativa avrebbero avuto un ruolo nell'operazione.I tre sono stati arrestati.L'episodio conferma anche la crescente attenzione delle forze dell'ordine verso l'utilizzo dei droni per tentare di superare le barriere degli istituti penitenziari. In questo caso, oltre al velivolo, i militari hanno individuato direttamente il presunto pilota e altre due persone che si trovavano nelle immediate vicinanze.Il maxi sequestro nel complesso di via StaderaIl quantitativo più consistente di droga è stato però individuato in un'altra zona di Poggioreale.Durante i controlli all'interno delle aree comuni di un complesso di edilizia popolare di via Stadera, un cane antidroga dell'Arma ha segnalato la presenza di sostanze stupefacenti nascoste.Le successive verifiche hanno portato al recupero di 1,6 chili di crack, 960 grammi di hashish e 255 grammi di marijuana.Il materiale è stato sequestrato a carico di ignoti, non essendo stato possibile ricondurlo nell'immediatezza a una persona specifica.Il ritrovamento rappresenta la parte più consistente del sequestro complessivo effettuato durante l'operazione e conferma l'attenzione rivolta dai militari alle aree comuni dei grandi complessi residenziali.Altri controlli sulla drogaL'attività antidroga ha interessato anche le abitazioni. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato 5 grammi di marijuana nella disponibilità di un 18enne di Boscoreale.Un intervento che si aggiunge ai controlli eseguiti nelle strade e nelle aree residenziali della zona orientale, nell'ambito di un dispositivo più ampio finalizzato a contrastare la detenzione e la circolazione di stupefacenti.Rintracciato un giovane ricercato per un furto a VeronaDurante il servizio i militari hanno inoltre individuato un 20enne di Napoli destinatario di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Verona.Il giovane è ritenuto responsabile, secondo l'accusa, di un furto in abitazione avvenuto nella città veneta il 20 maggio scorso. In quell'occasione sarebbero stati portati via gioielli per un valore stimato in circa 8mila euro dall'abitazione di un uomo di 69 anni.Dopo essere stato rintracciato, il 20enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.Una lite tra anziani porta al sequestro di armi e munizioniNel corso della stessa attività, un intervento apparentemente di tutt'altra natura ha portato alla scoperta di una situazione irregolare relativa alla detenzione di munizioni.I Carabinieri sono stati chiamati in un'abitazione di via Ravello per una segnalazione relativa a una lite familiare. Una volta arrivati, i militari hanno accertato che si trattava di un diverbio tra un uomo di 86 anni e la moglie di 83.La situazione non avrebbe presentato ulteriori criticità, ma durante gli accertamenti sono emersi elementi che hanno portato a un controllo sulle armi detenute dall'anziano.I Carabinieri hanno ritirato in via cautelativa una pistola e un fucile, entrambi regolarmente detenuti. Nel corso delle verifiche sono state però trovate anche nove munizioni calibro 7,65 che non risultavano dichiarate all'autorità di pubblica sicurezza.Le cartucce sono state sequestrate e l'86enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi.Un dispositivo su più frontiL'attività condotta dalla Compagnia Napoli Poggioreale ha interessato dunque diversi aspetti della sicurezza nella zona orientale della città: dal contrasto allo spaccio alla ricerca di sostanze stupefacenti occultate negli spazi comuni, fino al controllo delle persone destinatarie di provvedimenti dell'autorità giudiziaria e alla verifica della regolare detenzione di armi.Particolare rilievo assume il caso del drone predisposto per una possibile consegna in carcere, un fenomeno che negli ultimi mesi ha portato le forze dell'ordine a confrontarsi con modalità sempre più tecnologiche di introduzione di droga e telefoni negli istituti penitenziari.Nel complesso, i controlli hanno portato a quasi tre chili di stupefacenti sequestrati, oltre a tre arresti e ulteriori interventi che hanno prodotto denunce e sequestri. Un'attività articolata che ha attraversato diversi quartieri di Napoli Est, dalle strade di Barra e San Giovanni a Teduccio fino alle aree residenziali di Poggioreale.