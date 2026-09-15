Donna colpita da un proiettile alla spalla mentre passeggia

A occuparsi delle indagini sono i carabinieri, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla stessa vittima

Momenti di paura ieri pomeriggio nel quartiere Prati, nel cuore di Roma, dove una donna di circa 50 anni è rimasta ferita alla spalla mentre passeggiava da sola in via della Giuliana. La cinquantenne sarebbe stata raggiunta da un piccolo proiettile, probabilmente esploso da una pistola a pallini, ma la dinamica dell’accaduto resta ancora tutta da chiarire.A occuparsi delle indagini sono i carabinieri, intervenuti dopo l’allarme lanciato dalla stessa vittima poco dopo le 18.30. Gli investigatori stanno cercando di stabilire innanzitutto la natura del proiettile che ha colpito la donna: dagli accertamenti preliminari non sarebbe ancora chiaro se si tratti di un pallino in plastica dura, di ceramica o di un altro materiale.Anche il punto da cui sarebbe partito il colpo rimane al momento un’incognita. L’ipotesi principale è che il proiettile possa essere stato esploso da una finestra o comunque da uno degli edifici che si affacciano sulla strada, ma non viene esclusa nemmeno la possibilità che il colpo sia stato sparato da un’auto in movimento.La donna, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasportata all’ospedale Santo Spirito. Il proiettile è rimasto nella zona della spalla e i sanitari hanno previsto un intervento per procedere alla sua estrazione. In ospedale è arrivato anche il marito, che ha raccontato i momenti concitati vissuti dopo la telefonata della moglie.«Mia moglie mi ha chiamato, tutta preoccupata. Era agitata e non capiva cosa fosse successo. Io sono corso da lei e abbiamo preso un taxi per venire qui al pronto soccorso», ha raccontato l’uomo.La ricostruzione dell’aggressione resta tuttavia particolarmente complessa. Secondo quanto riferito dalla vittima e dalle persone presenti nella zona, nessuno avrebbe udito un vero e proprio colpo di arma da fuoco.La cinquantenne avrebbe avvertito improvvisamente un dolore molto forte alla spalla. Solo successivamente si sarebbe accorta della presenza del sangue e della ferita. A quel punto avrebbe immediatamente chiesto aiuto, contattando il 112 e il 118.Nessuno, almeno secondo le prime testimonianze raccolte, avrebbe visto persone sospette nelle vicinanze. Nemmeno la donna sarebbe riuscita a individuare chi o cosa abbia provocato la ferita.A complicare ulteriormente gli accertamenti ci sarebbe anche l'assenza, nel tratto interessato, di telecamere di videosorveglianza che possano fornire immagini utili. Gli investigatori dovranno quindi affidarsi soprattutto alle dichiarazioni della vittima, alle testimonianze dei passanti e agli accertamenti tecnici sul proiettile e sulla ferita.I carabinieri dovranno inoltre verificare se l'episodio possa essere collegato ad altri fatti analoghi segnalati informalmente dai residenti della zona.Le voci sui possibili precedentiDopo la diffusione della notizia dell’aggressione, alcuni residenti avrebbero riferito di episodi simili che si sarebbero verificati nei giorni precedenti proprio nella stessa zona. Si tratta, però, di circostanze che al momento non risultano confermate dagli investigatori e che dovranno essere attentamente verificate.Secondo alcuni racconti raccolti tra i residenti, altre donne che si trovavano a passare lungo quel tratto di via della Giuliana sarebbero state raggiunte o sfiorate da piccoli proiettili provenienti, secondo l’ipotesi dei testimoni, da un edificio.Una testimone avrebbe riferito che il presunto autore sembrerebbe prendere di mira esclusivamente persone di sesso femminile, mentre la titolare di un ristorante della zona avrebbe raccontato che, appena due giorni prima, due clienti sarebbero state sfiorate da un colpo analogo.Si tratta tuttavia di testimonianze che gli investigatori dovranno verificare prima di poter stabilire se esista effettivamente un collegamento tra gli episodi. Non è infatti ancora accertato che si tratti della stessa persona, della stessa arma o addirittura dello stesso tipo di proiettile.Tutte le piste restano aperteGli inquirenti non escludono quindi alcuna ipotesi. Se da un lato si cerca di capire se possa trattarsi di una bravata, dall’altro dovranno essere valutate anche eventuali motivazioni personali.Tra le possibilità al vaglio potrebbe esserci anche quella di un gesto mirato nei confronti della cinquantenne. Per questo motivo gli investigatori dovranno ricostruire anche le circostanze personali della vittima e verificare se possano esserci persone che abbiano avuto contrasti con lei o possibili motivi di risentimento.Al momento, però, non ci sono elementi sufficienti per parlare di vendetta o di un avvertimento, così come non è stato accertato che dietro il ferimento ci sia una persona che prende sistematicamente di mira le donne.Il primo obiettivo dei carabinieri resta dunque quello di identificare con certezza la provenienza del proiettile e ricostruire la dinamica del ferimento. Gli accertamenti tecnici sull’oggetto recuperato e le nuove testimonianze potrebbero fornire elementi decisivi per capire se la donna sia stata colpita casualmente o se, al contrario, qualcuno abbia deliberatamente puntato contro di lei.Intanto, nel quartiere resta la preoccupazione per un episodio ancora avvolto nel mistero e per quelle segnalazioni di possibili casi precedenti che ora dovranno essere verificate una per una dagli investigatori.