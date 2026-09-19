Dolore a Pompei, Michela muore dopo il parto

Anche l'Amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza ai familiari

Per qualche ora Pompei si fermerà per accompagnare nel suo ultimo viaggio Michela Orofino, giovane donna originaria della città, morta prematuramente a Londra alla fine di agosto, dopo aver dato alla luce il suo bambino.Una tragedia arrivata da lontano e che ha lasciato un segno profondo nella comunità pompeiana. A distanza di alcune settimane, Michela torna idealmente nella sua città per l'ultimo saluto: oggi, alle 16.30, nella Parrocchia San Giuseppe di via Aldo Moro, saranno celebrati i riti con la benedizione delle ceneri.Familiari, amici, conoscenti e quanti hanno condiviso con lei parte del proprio percorso si ritroveranno in chiesa per stringersi attorno alla famiglia e accompagnarla in una giornata carica di dolore.Una morte che ha colpito tutta la comunitàLa notizia della scomparsa di Michela aveva raggiunto Pompei mentre la giovane si trovava a Londra, dove aveva costruito una parte della propria vita.La sua morte, avvenuta dopo la nascita del figlio, ha provocato profondo cordoglio in città. Anche l'Amministrazione comunale ha espresso la propria vicinanza ai familiari, facendosi interprete del sentimento di partecipazione di una comunità che ha seguito con dolore la vicenda.Oggi quel cordoglio si trasformerà in presenza. Saranno soprattutto i familiari e le persone che hanno conosciuto Michela a raccogliersi nella Parrocchia San Giuseppe, nel tentativo di affrontare insieme un momento che nessuna famiglia dovrebbe essere costretta a vivere.La passione per i bambini e il progetto di Gianni la GiraffaNel ricordo di Michela, tuttavia, non c'è soltanto la tragedia della sua morte. Chi l'ha conosciuta ne conserva l'immagine di una giovane donna che aveva sviluppato una particolare sensibilità verso il mondo dell'infanzia e dell'educazione.Tra i progetti ai quali aveva dedicato energie e creatività c'era anche un percorso editoriale rivolto ai bambini, nato attorno al personaggio di Gianni la Giraffa.Il protagonista era stato pensato per accompagnare i più piccoli attraverso racconti semplici e divertenti, aiutandoli a conoscere il mondo e, allo stesso tempo, ad avvicinarsi alla lingua inglese attraverso storie scritte con un linguaggio accessibile.Un progetto nel quale si incontravano la creatività e l'attenzione per i bambini, ma anche una precisa idea di educazione: rendere l'apprendimento qualcosa di naturale, capace di passare attraverso la fantasia e il racconto.È anche attraverso questo lavoro che amici e conoscenti continuano oggi a ricordare Michela, oltre il dolore della sua scomparsa.Il ricordo del Santuario e il legame con PompeiLa vicenda di Michela si inserisce in un periodo particolarmente doloroso per la città mariana. Nelle settimane precedenti, Pompei aveva infatti dovuto confrontarsi con un'altra tragica notizia: la morte di Carlo Del Gaudio, giovane pompeiano deceduto a Miami in seguito a un incidente stradale.Due storie diverse, accomunate dalla distanza. Entrambi i giovani avevano costruito la propria vita lontano dalla città d'origine, ma il legame con Pompei non era mai venuto meno.A ricordare questo filo che unisce la comunità anche oltre i suoi confini è stato don Ivan Licinio, vicerettore del Santuario di Pompei, richiamando il rapporto che continua a esistere tra la città e i suoi giovani, anche quando le loro strade li portano lontano.Oggi il ritorno a casaLa celebrazione di oggi rappresenta dunque un momento particolarmente significativo per la comunità pompeiana.Michela era partita da Pompei per costruire il proprio futuro altrove. A Londra aveva trovato il proprio percorso di vita e lì era diventata madre. La sua storia, però, non si è mai separata del tutto dalla città d'origine.Oggi Pompei torna ad accoglierla.Alle 16.30 la Parrocchia San Giuseppe sarà il luogo nel quale familiari, amici e cittadini potranno unirsi nel ricordo di una giovane donna la cui vita si è interrotta troppo presto.Un ultimo saluto che arriva dopo settimane di attesa e dolore e che restituisce Michela, almeno simbolicamente, alla sua comunità. Non più come la ragazza partita per inseguire i propri progetti, ma come una figlia della città che oggi torna a casa per essere salutata dalle persone che le hanno voluto bene.