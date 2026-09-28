Detenuto massacrato in cella in Campania

Nelle stesse ore, durante i controlli nell’area destinata ai colloqui, gli agenti hanno inoltre scoperto un quantitativo di cocaina già suddiviso in dosi

Momenti di tensione nel carcere di Avellino, dove nelle ultime ore si sono verificati due episodi distinti che hanno richiesto l’intervento della Polizia Penitenziaria. Un detenuto è stato aggredito all’interno dell’area infermeria da un altro ristretto e, a causa delle ferite riportate, si è reso necessario il trasferimento all’ospedale Moscati.L’episodio è avvenuto mentre i due detenuti si trovavano all’interno della struttura penitenziaria. Gli agenti sono intervenuti per riportare la situazione sotto controllo e prestare assistenza al ferito, successivamente accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.Nelle stesse ore, durante i controlli nell’area destinata ai colloqui, gli agenti hanno inoltre scoperto un quantitativo di cocaina già suddiviso in dosi. La sostanza, per un peso complessivo di circa dieci grammi, era stata nascosta nelle parti intime da una donna che si era recata in carcere per incontrare un familiare detenuto.Il personale di Polizia Penitenziaria ha intercettato la droga prima che potesse essere introdotta nelle sezioni detentive. La donna è stata arrestata e la sostanza è stata sequestrata.Sui due episodi è intervenuto Raffaele Troise, responsabile della UILFP Polizia Penitenziaria, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti.«Ancora una volta il personale di Polizia Penitenziaria di Avellino ha dimostrato attenzione, professionalità e capacità di intervento in circostanze non semplici», ha dichiarato Troise, sottolineando l’importanza dei controlli effettuati durante i colloqui.Il sindacalista ha poi evidenziato il risultato ottenuto con il sequestro della droga: «Il ritrovamento della sostanza stupefacente conferma la costante attività di controllo svolta dai nostri agenti, che ogni giorno si trovano ad affrontare situazioni delicate con grande senso di responsabilità».Quanto all’aggressione avvenuta nell’infermeria, Troise ha parlato di «un momento di forte criticità», sottolineando come l’intervento degli agenti abbia consentito di evitare conseguenze ancora più gravi.«Va dato atto agli agenti intervenuti di aver agito con tempestività, scongiurando il peggio», ha concluso.Restano ora da chiarire gli ulteriori aspetti relativi ai due episodi, mentre proseguono gli accertamenti da parte degli organi competenti.