Detenuto lancia scrivania contro agente ed appicca il fuoco

L'ispettore è stato medicato dal personale sanitario dell'infermeria interna del carcere

Giornata di forte tensione nel carcere di Avellino, dove un detenuto ristretto nella Sezione Comuni si è reso protagonista di due distinti episodi avvenuti nell'arco della stessa giornata. Prima l'aggressione a un ispettore della Polizia Penitenziaria, poi il danneggiamento della cella e un incendio, domato tempestivamente dagli agenti.Il primo episodio si è verificato in mattinata. Il detenuto avrebbe dato in escandescenze all'interno dell'istituto, arrivando ad aggredire l'ispettore in servizio presso la Sorveglianza Generale. Secondo quanto riferito, l'uomo avrebbe scagliato contro l'operatore una scrivania, provocandogli ferite fortunatamente lievi.L'ispettore è stato medicato dal personale sanitario dell'infermeria interna del carcere. Nel frattempo, il detenuto avrebbe continuato a danneggiare suppellettili e arredi della sezione detentiva.La situazione è tornata a essere critica nel pomeriggio. All'interno della propria camera detentiva, il detenuto avrebbe nuovamente iniziato a danneggiare gli arredi fino a provocare un incendio.È scattato immediatamente l'intervento della Polizia Penitenziaria e del personale della Sorveglianza Generale. Gli agenti sono riusciti a domare le fiamme e a riportare la situazione sotto controllo, evitando conseguenze più gravi. Particolare attenzione è stata necessaria anche per la presenza del fumo sprigionatosi all'interno della cella.La denuncia del sindacatoL'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di lavoro degli agenti della Polizia Penitenziaria nell'istituto irpino. A intervenire è Raffaele Troise, responsabile della Uil Fp Polizia Penitenziaria di Avellino, che ha espresso apprezzamento per il comportamento degli operatori intervenuti e rivolto un augurio di pronta guarigione all'ispettore ferito.Per Troise, quanto accaduto non dovrebbe essere considerato un episodio isolato. Il rappresentante sindacale richiama infatti l'attenzione sulle difficoltà che il personale è chiamato quotidianamente ad affrontare nella gestione delle situazioni di emergenza all'interno del carcere.«Gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria sono chiamati ogni giorno a gestire situazioni di grande tensione, spesso mettendo a rischio la propria incolumità», sottolinea Troise, chiedendo condizioni di lavoro adeguate, una maggiore organizzazione e personale e strumenti sufficienti per affrontare le emergenze.Un precedente appena un mese faLa vicenda arriva a circa un mese da un altro episodio verificatosi nello stesso istituto penitenziario. In quell'occasione, una detenuta aveva appiccato un incendio nella propria cella e, durante le operazioni di intervento, aveva aggredito alcuni poliziotti.Una agente del reparto femminile era rimasta ferita ed era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Moscati, dove aveva ricevuto cinque giorni di prognosi.Anche alla luce di questi episodi, la Uil Fp Polizia Penitenziaria chiede all'amministrazione penitenziaria di valutare quanto accaduto e di adottare interventi concreti per rafforzare la sicurezza degli operatori.«Non chiediamo soltanto solidarietà dopo che un collega viene aggredito. Chiediamo risposte concrete. La sicurezza degli operatori deve essere una priorità», conclude Troise.