Cucciola di lupa muore investita in Campania

Una volta accertata la morte dell'animale, sono state attivate le procedure previste

Una giovane lupa è stata investita e uccisa lungo la strada che collega Gioi a Omignano, nel Cilento. L'animale, una femmina di lupo appenninico (Canis lupus italicus) di meno di due anni, è stato trovato senza vita ai margini della carreggiata da alcuni automobilisti, che hanno segnalato la presenza della carcassa per evitare ulteriori rischi per la circolazione.Sul posto sono intervenuti i volontari della Guardia Agroforestale Italiana di Salerno, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a effettuare una prima verifica della situazione. Una volta accertata la morte dell'animale, sono state attivate le procedure previste e sono stati informati gli enti competenti.Per gli accertamenti sono stati coinvolti i Carabinieri Forestali, incaricati di effettuare i rilievi necessari, mentre la Asl di Salerno è stata allertata per gli aspetti di competenza veterinaria. Interessato anche il Comune di Gioi, chiamato a coordinare le operazioni necessarie per la rimozione della carcassa.L'episodio riporta l'attenzione sulla presenza della fauna selvatica nel territorio del Cilento e, in particolare, sulla possibilità che gli animali attraversino le strade durante i loro spostamenti. La presenza di lupi e di altra fauna lungo le aree viarie rende infatti particolarmente importante la prudenza degli automobilisti, soprattutto nei tratti che attraversano o costeggiano zone naturali.La morte della giovane lupa rappresenta inoltre una perdita per la popolazione locale di lupo appenninico, specie selvatica protetta e caratteristica degli ecosistemi italiani. L'incidente evidenzia ancora una volta la necessità di prestare attenzione nei tratti stradali interessati dalla presenza della fauna selvatica, dove un attraversamento improvviso può trasformarsi in un pericolo sia per gli animali sia per chi viaggia.