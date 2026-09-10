Crolla il soffitto mentre la famiglia pranza

I calcinacci sono finiti proprio nella zona in cui poco prima erano stati consumati i pasti, sfiorando anche i bambini

Erano ancora tutti seduti a tavola quando, all’improvviso, una parte del soffitto ha ceduto. È successo lunedì 7 settembre in un’abitazione di Castel Volturno, nel Casertano, dove un normale pranzo in famiglia si è trasformato in pochi istanti in un momento di grande paura. Alcuni frammenti di intonaco e calcinacci si sono staccati dalla copertura e sono precipitati direttamente sul tavolo attorno al quale erano riunite sei persone, tra cui due bambini.La famiglia aveva appena terminato di mangiare e si era fermata ancora qualche minuto a chiacchierare. Nessuno, secondo il racconto della donna che ha vissuto l’incidente, si aspettava quello che sarebbe accaduto subito dopo.«Avevamo appena finito di mangiare, stavamo chiacchierando ancora seduti al tavolo», ha raccontato, ricordando quei momenti. Poi il cedimento improvviso: «Ad un tratto ci siamo ritrovati il soffitto addosso».La caduta dei materiali ha provocato il panico tra i presenti. I calcinacci sono finiti proprio nella zona in cui poco prima erano stati consumati i pasti, sfiorando anche i bambini. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato ferite. Per i piccoli, ha spiegato la donna, soltanto un grande spavento e la conseguenza della polvere sollevata dal crollo.Le conseguenze più serie hanno riguardato invece la stessa donna, rimasta ferita durante il cedimento. Gli accertamenti medici hanno evidenziato un trauma cranico. «È risultato dalla Tac», ha spiegato. Al momento le sono stati indicati 15 giorni di prognosi, ma la valutazione sanitaria non sarebbe ancora definitiva: il referto è infatti rimasto aperto e sarà necessario sottoporsi a un nuovo esame diagnostico.Dopo l’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, chiamati per verificare le condizioni dell’abitazione e la sicurezza degli ambienti. Al termine dei controlli, una parte dell’appartamento è stata dichiarata inagibile.A distanza di alcuni giorni, nella famiglia resta il peso di quanto accaduto. Quella che doveva essere una normale giornata trascorsa insieme si è trasformata in un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, soprattutto considerando la presenza dei due bambini proprio sotto la porzione di soffitto che ha ceduto.«Siamo ancora sotto shock per l’accaduto», ha concluso la donna, descrivendo lo stato d’animo della famiglia dopo il crollo.