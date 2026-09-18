Crolla il muro nell'autoricambi, 49enne gravissimo

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti

Un uomo di 49 anni è rimasto gravemente ferito nel crollo di un muro avvenuto all'interno di un negozio di autoricambi nel rione Sanità, a Napoli. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri.Il 49enne è stato colpito dal cedimento riportando ferite alla gamba sinistra e a un fianco. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: l'uomo è stato soccorso e trasportato inizialmente all'ospedale Cto, per poi essere trasferito al Cardarelli, dove si trova attualmente in pericolo di vita.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e negli accertamenti sul crollo, insieme agli operatori dell'Asl.Nel frattempo, i Carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire le cause che hanno provocato il cedimento del muro all'interno dell'attività commerciale.Gli accertamenti dovranno ora stabilire cosa abbia determinato il crollo e verificare le eventuali responsabilità legate alle condizioni della struttura.