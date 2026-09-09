Crolla balcone, muore una donna

A distanza di alcune ore dall’incidente è arrivata la notizia del decesso

È morta in ospedale dopo aver riportato ferite gravissime la donna rimasta coinvolta nel crollo di un balcone avvenuto nella serata di ieri a Mazara del Vallo, nel Trapanese. L’incidente si è verificato in via Raffaele Castelli e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori.Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima si trovava proprio sul balcone quando la struttura ha improvvisamente ceduto. Il crollo della soletta in cemento armato l’ha travolta, provocandole lesioni di estrema gravità. Dopo essere stata soccorsa, la donna è stata trasferita in ospedale, dove i sanitari hanno tentato di salvarle la vita.Le sue condizioni, però, erano troppo gravi. A distanza di alcune ore dall’incidente è arrivata la notizia del decesso, trasformando l’episodio in una tragedia che ha scosso la comunità di Mazara del Vallo.Il cedimento ha inoltre fatto scattare immediatamente le verifiche sulla sicurezza dell’edificio. Le condizioni statiche dello stabile sono state ritenute tali da rendere necessario, a scopo precauzionale, l’allontanamento delle persone che vi abitavano. Complessivamente sono state sgomberate tre famiglie.Per gli sfollati è stata individuata una sistemazione temporanea all’interno di una struttura ricettiva, in attesa che vengano completati gli accertamenti necessari e che sia possibile stabilire se e quando l’immobile potrà tornare a essere abitato.Nel frattempo, l’area interessata dal crollo rimane interdetta. Il Comune si prepara inoltre a emettere un’apposita ordinanza con la quale verrà vietato l’accesso alle abitazioni dello stabile fino a quando non saranno accertate e garantite condizioni sufficienti di sicurezza.Restano quindi da chiarire le cause che hanno determinato il cedimento della struttura e le effettive condizioni dell’edificio. Gli accertamenti dovranno consentire di ricostruire con precisione quanto accaduto e di verificare eventuali responsabilità.