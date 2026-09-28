Controbbando di sigarette dal Napoletano alla Puglia: 8 arresti

Nel corso degli accertamenti, le Fiamme Gialle avrebbero individuato anche i luoghi utilizzati per conservare i tabacchi

Un traffico di sigarette tra Napoli e la provincia di Foggia è stato scoperto dalla Guardia di finanza al termine di un'articolata attività investigativa. L'operazione, condotta dai militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Foggia, ha portato a quattro arresti domiciliari e a quattro obblighi di dimora.A finire ai domiciliari sono stati quattro cittadini napoletani. Per altre quattro persone, tutte del Foggiano, è stata invece disposta la misura dell'obbligo di dimora: tre risiedono a Cerignola e una a Foggia.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le sigarette sarebbero state trasferite dalla Campania alla Capitanata, dove una rete di soggetti si sarebbe occupata dello stoccaggio e della successiva distribuzione sul territorio.I depositi individuati nel cuore di NapoliNel corso degli accertamenti, le Fiamme Gialle avrebbero individuato anche i luoghi utilizzati per conservare i tabacchi prima del trasferimento verso la Puglia.Tre i depositi individuati nel centro di Napoli, tra i vicoli del Borgo Sant'Antonio Abate e l'area di piazza Mercato. Da questi punti, secondo l'ipotesi investigativa, le sigarette avrebbero intrapreso il viaggio verso il Foggiano.Una volta arrivate a Foggia e Cerignola, sarebbe entrata in azione la componente locale dell'organizzazione, incaricata di distribuire la merce destinata alla vendita nella provincia.Le indagini sul trafficoL'inchiesta ha consentito così di ricostruire, secondo gli investigatori, i diversi passaggi della filiera: dall'approvvigionamento dei prodotti in Campania fino al trasporto, allo stoccaggio e allo smistamento nella provincia di Foggia.Le otto misure cautelari sono state eseguite nell'ambito dell'operazione della Guardia di finanza. Restano ora da definire, nelle successive fasi giudiziarie, le singole responsabilità degli indagati e il ruolo che ciascuno avrebbe avuto nel traffico di sigarette.