Casa del boss sgomberata e data al legittimo assegnatario

Una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il problema delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Dopo circa due anni, una casa popolare di Arzano torna finalmente nelle mani delle persone alle quali era stata regolarmente assegnata. L'immobile, secondo quanto denunciato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, sarebbe stato occupato abusivamente da una famiglia riconducibile al clan camorristico dei Monfregolo.Le operazioni di sgombero e restituzione dell'abitazione si sono svolte questa mattina alla presenza della Polizia Locale di Arzano e dello stesso parlamentare, che ha documentato l'intervento anche attraverso un video pubblicato sui social.Una vicenda che riporta al centro dell'attenzione il problema delle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, soprattutto quando a impossessarsi degli immobili sarebbero soggetti legati alla criminalità organizzata.Due anni di attesaLa riconsegna dell'appartamento non sarebbe avvenuta prima perché, secondo quanto riferito da Borrelli, all'interno dell'abitazione erano ancora presenti gli effetti personali e gli arredi lasciati dagli occupanti abusivi.Una situazione che aveva di fatto rinviato la consegna ai legittimi assegnatari.Questa mattina, invece, le operazioni sono finalmente partite. Il parlamentare ha spiegato di aver informato l'amministrazione comunale dell'avvio dello sgombero insieme al comandante della Polizia Locale Luigi Maiello.L'immobile è stato quindi liberato e avviato verso la restituzione a chi, secondo le procedure di assegnazione, ne aveva diritto.Una casa popolare trasformata in un'abitazione di lussoParticolarmente singolare è anche ciò che gli operatori avrebbero trovato all'interno dell'appartamento.Nel video diffuso da Borrelli viene mostrata un'abitazione caratterizzata da finiture particolarmente costose: pavimenti e rivestimenti in marmo, elementi decorativi di pregio e una vasca da bagno dotata di idromassaggio.Secondo quanto affermato dal deputato, nell'appartamento sarebbero stati presenti arredi e materiali il cui valore complessivo raggiungerebbe cifre molto elevate.Un contrasto evidente con la natura dell'immobile: si tratta infatti di una casa popolare destinata, per sua stessa funzione, a persone e famiglie che si trovano in condizioni economiche tali da avere necessità di un alloggio pubblico.Le iniziali del boss sul pavimentoTra gli elementi più sorprendenti segnalati durante l'ispezione ci sarebbe anche una particolare decorazione realizzata all'ingresso dell'abitazione.Sul pavimento sarebbero state incise, in caratteri corsivi, le iniziali riconducibili al presunto boss del clan.Un segno che, secondo la denuncia di Borrelli, avrebbe rappresentato una sorta di marchio lasciato dagli occupanti all'interno di un immobile pubblico.Il riferimento è alla famiglia Monfregolo, legata al clan omonimo. Secondo quanto riferito dal deputato, i componenti del gruppo criminale sarebbero attualmente detenuti.Nonostante ciò, una famiglia riconducibile al clan avrebbe continuato per anni a occupare l'alloggio, impedendone l'utilizzo da parte degli assegnatari.La casa torna a chi ne ha dirittoIl punto centrale della vicenda resta proprio la destinazione dell'immobile.Una casa popolare è un bene pubblico assegnato sulla base di specifici requisiti e destinato a sostenere chi non dispone delle risorse necessarie per accedere autonomamente al mercato abitativo.L'occupazione abusiva sottrae quindi quello spazio a chi si trova in condizioni di bisogno e attende l'assegnazione di un alloggio.Nel caso di Arzano, dopo un'attesa durata circa due anni, i legittimi assegnatari potranno finalmente entrare in possesso dell'abitazione.Per Borrelli si tratta di un risultato importante proprio perché l'immobile sarebbe stato sottratto a persone in difficoltà per essere utilizzato da una famiglia collegata a un contesto criminale.La protezione per i nuovi assegnatariLa restituzione dell'appartamento apre però anche un'altra questione: garantire che chi entrerà nella casa possa viverci senza timori.Il comandante della Polizia Locale Luigi Maiello ha assicurato che sono state predisposte misure di protezione per i nuovi occupanti legittimi.L'obiettivo è evitare che l'immobile possa tornare a essere oggetto di pressioni o tentativi di riappropriazione.«Chi delinque sa bene che lo Stato, alla fine, va fino in fondo», ha spiegato Maiello, rivolgendosi anche alle altre persone che nel territorio napoletano si trovano in situazioni analoghe.L'appello agli altri assegnatariLa vicenda di Arzano viene quindi presentata anche come un invito a non rassegnarsi davanti alle occupazioni abusive.Il comandante della Polizia Locale ha rivolto un appello a chi, pur avendo diritto a un alloggio, si trova a dover fare i conti con situazioni simili: segnalare i casi alle autorità e chiedere l'intervento delle istituzioni.L'idea è quella di evitare che la paura possa impedire ai legittimi assegnatari di rivendicare un diritto riconosciuto.Il messaggio rivolto alle vittime è chiaro: denunciare e affidarsi alle istituzioni, nella consapevolezza che la presenza dello Stato non deve fermarsi davanti alla pressione esercitata dalla criminalità.Una restituzione che assume un valore simbolicoLa casa di Arzano non è soltanto un appartamento tornato nella disponibilità dei suoi legittimi assegnatari.La vicenda assume anche un significato più ampio perché coinvolge il tema della presenza della criminalità organizzata negli spazi destinati alla popolazione più fragile.Da una parte c'è una famiglia che attendeva da tempo di poter utilizzare l'abitazione assegnata. Dall'altra, secondo quanto denunciato, un'occupazione abusiva che avrebbe sottratto quell'immobile proprio a chi ne aveva bisogno.Adesso l'appartamento è stato liberato.Dopo due anni di attesa, la casa popolare torna dunque agli assegnatari. E con la presenza delle istituzioni si punta anche a garantire che nessuno possa più sottrarla a chi ne ha diritto.