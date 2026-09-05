Brucia tir, Statale chiusa

L’obiettivo è completare quanto prima le operazioni di spegnimento

Traffico bloccato sulla strada statale 372 «Telesina» a causa dell’incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. L’episodio si è verificato nel territorio di San Salvatore Telesino, in provincia di Benevento, all’altezza del chilometro 39,500.Il camion, che trasportava un carico di paglia, è stato interessato dalle fiamme mentre percorreva la carreggiata. Per permettere ai vigili del fuoco di intervenire e garantire le necessarie condizioni di sicurezza, il tratto è stato temporaneamente interdetto alla circolazione in entrambe le direzioni.La chiusura ha comportato l’istituzione di uscite obbligatorie. Per chi viaggia in direzione Benevento, il percorso viene deviato all’altezza di Castelvenere, mentre per gli automobilisti diretti verso Caianello l’uscita obbligatoria è stata predisposta a Cerreto Sannita.Sul posto sono al lavoro le squadre di Anas, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie al ripristino della sede stradale. Presenti anche i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, intervenuti per mettere in sicurezza l’area e gestire le conseguenze dell’incendio.L’obiettivo è completare quanto prima le operazioni di spegnimento, verificare le condizioni della carreggiata e consentire la riapertura della Telesina alla normale circolazione.Gli automobilisti che percorrono la statale sono pertanto invitati a prestare attenzione alla segnaletica e alle deviazioni predisposte in corrispondenza delle uscite obbligatorie.