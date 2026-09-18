Brucia sterpaglie e finisce gravamente ustionato: è al Cardarelli

Il paziente è stato trasportato nel capoluogo campano e ricoverato in prognosi riservata, dove sta ricevendo le cure necessarie

Stava dando fuoco ad alcune sterpaglie nelle campagne di Colliano quando le fiamme, alimentate improvvisamente, lo hanno raggiunto. Un uomo di 42 anni è rimasto gravemente ustionato in diverse parti del corpo ed è stato trasferito d’urgenza a Napoli, al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli.L’incidente si è verificato nella serata di ieri nelle campagne del comune del Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 42enne avrebbe utilizzato del materiale infiammabile per alimentare il rogo. In pochi istanti, però, il fuoco si sarebbe propagato in maniera incontrollata, arrivando fino agli abiti dell’uomo.Le fiamme gli avrebbero provocato ustioni di secondo e terzo grado al torace, all’addome, alle braccia e alle gambe. Nonostante la gravità delle lesioni riportate, dopo l’incidente l’uomo sarebbe riuscito a mettersi alla guida della propria automobile e a raggiungere autonomamente l’ospedale di Oliveto Citra.Il trasferimento al CardarelliUna volta arrivato nella struttura sanitaria, i medici hanno valutato le condizioni del 42enne e, considerata l’estensione e la gravità delle ustioni, hanno disposto il trasferimento in un centro specializzato.È stato quindi attivato il trasferimento in eliambulanza verso il Centro Grandi Ustionati del Cardarelli di Napoli. Il paziente è stato trasportato nel capoluogo campano e ricoverato in prognosi riservata, dove sta ricevendo le cure necessarie.Restano da chiarire nel dettaglio le circostanze dell’incidente. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la sequenza dei fatti e stabilire come il rogo abbia potuto propagarsi così rapidamente fino a investire l’uomo.Le verifiche dovranno inoltre consentire di fare piena luce sulle modalità con cui erano state appiccate e alimentate le fiamme nelle campagne di Colliano.