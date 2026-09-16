Branco irrompe in casa e picchia un uomo

gli investigatori stanno cercando di comprendere per quale motivo il gruppo di giovani avrebbe raggiunto l’abitazione

Notte di paura a Omignano, nel Cilento, dove un uomo di 63 anni è stato aggredito all’interno della propria abitazione. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento dei sanitari, chiamati a prestare soccorso all’uomo che, al termine dell’aggressione, presentava diverse ferite e contusioni.Secondo il racconto fornito dal 63enne, un gruppo di giovani si sarebbe introdotto nella sua abitazione per motivi che restano ancora da accertare. Una volta all’interno, i giovani lo avrebbero aggredito, provocandogli lesioni in diverse parti del corpo.L’uomo ha riportato, in particolare, una ferita lacero-contusa nella regione occipitale, oltre a ulteriori ferite e contusioni. Dopo l’allarme sono stati allertati i soccorsi e sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Vallo della Lucania, appartenente alla postazione di Omignano.I sanitari hanno prestato le prime cure al 63enne, valutando le conseguenze dell’aggressione e le condizioni dell’uomo. L’episodio ha fatto scattare anche l’intervento dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.Al momento restano diversi punti da chiarire. In particolare, gli investigatori stanno cercando di comprendere per quale motivo il gruppo di giovani avrebbe raggiunto l’abitazione del 63enne e cosa sia accaduto nei momenti immediatamente precedenti all’aggressione.Non è infatti ancora chiaro se tra l’uomo e i giovani potesse esserci stato un precedente contrasto, un litigio o qualche altro tipo di attrito. Un’altra ipotesi che dovrà essere verificata dagli investigatori è quella di un possibile tentativo di furto finito con l’aggressione del proprietario di casa.Si tratta, al momento, di ricostruzioni ancora da verificare e sulle quali sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Gli investigatori dovranno anche stabilire quanti fossero esattamente i giovani coinvolti, identificare le persone eventualmente responsabili dell’irruzione e dell’aggressione e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.Particolare attenzione sarà riservata anche alle circostanze dell’ingresso nell’abitazione e a ciò che sarebbe accaduto successivamente. Gli elementi raccolti potranno contribuire a chiarire se l’aggressione sia stata il risultato di una situazione maturata in precedenza oppure se sia avvenuta nel contesto di un’azione finalizzata a entrare nell’abitazione e, eventualmente, a impossessarsi di qualcosa.La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità di Omignano, soprattutto per il fatto che l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno della casa del 63enne, luogo nel quale l’uomo avrebbe dovuto sentirsi al sicuro.I carabinieri proseguono dunque le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Al momento, ogni ipotesi resta al vaglio e sarà necessario attendere gli ulteriori accertamenti per definire il quadro della vicenda e stabilire eventuali responsabilità.