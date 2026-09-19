Bomba emerge durante i lavori alle ferrovie

Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente le procedure previste in questi casi

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Salerno-Paola-Reggio Calabria a causa del ritrovamento di un ordigno bellico all'interno di un'area di cantiere nei pressi della stazione di Pontecagnano. Lo stop ai treni è scattato dopo la segnalazione della presenza del residuato bellico.La sospensione riguarda, in particolare, la tratta compresa tra Salerno e Battipaglia, dove il traffico ferroviario è stato temporaneamente interrotto per consentire l'intervento delle autorità e mettere in sicurezza l'area.Il ritrovamento ha fatto scattare immediatamente le procedure previste in questi casi. Sul posto sono arrivati gli uomini delle forze dell'ordine, che hanno delimitato e presidiato la zona interessata in attesa dell'arrivo degli artificieri. Presenti anche i tecnici di Rfi, impegnati nelle attività necessarie alla gestione dell'emergenza e alla verifica delle condizioni dell'infrastruttura ferroviaria.Treni fermi e possibili cancellazioniLo stop alla circolazione sta provocando ripercussioni sull'intera linea. Treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono infatti subire ritardi, cancellazioni, variazioni di percorso e limitazioni.Il blocco della tratta sta creando disagi soprattutto ai viaggiatori che devono raggiungere Salerno o proseguire verso il Cilento e la Calabria. Numerosi passeggeri si sono ritrovati in attesa davanti alla stazione di Battipaglia, in attesa di conoscere le modalità con cui sarà possibile proseguire il viaggio.Per far fronte all'interruzione della circolazione ferroviaria sono previsti servizi con autobus sostitutivi, destinati a consentire ai passeggeri di superare il tratto interessato dallo stop.La situazione resta comunque in evoluzione e i tempi per il ripristino della normale circolazione dipenderanno dalle operazioni di messa in sicurezza dell'ordigno.Area isolata in attesa degli artificieriLa zona nella quale è stato rinvenuto il residuato bellico è stata circondata dalle forze dell'ordine. L'area è stata sottoposta a controllo per impedire l'accesso a persone non autorizzate e garantire le condizioni di sicurezza necessarie per l'intervento degli specialisti.Il ritrovamento di un ordigno bellico in prossimità di una linea ferroviaria rende infatti necessaria l'adozione di specifiche misure di sicurezza prima di poter consentire la ripresa del traffico.Gli artificieri dovranno verificare la natura del manufatto, valutarne le condizioni e stabilire le modalità di intervento. Soltanto dopo la conclusione delle operazioni e il via libera delle autorità competenti sarà possibile procedere al ripristino della circolazione ferroviaria.Disagi per i pendolari e i passeggeriNel frattempo, nelle stazioni interessate dall'interruzione si registrano inevitabili disagi. A Battipaglia molti viaggiatori sono rimasti in attesa di informazioni e delle possibilità alternative per raggiungere la propria destinazione.Il blocco interessa una direttrice ferroviaria particolarmente importante per i collegamenti tra il capoluogo e il resto della provincia, oltre che per i collegamenti verso il Sud della Campania e la Calabria.Rfi ha attivato le procedure necessarie per gestire l'emergenza, mentre le forze dell'ordine continuano a presidiare l'area del ritrovamento.Al momento, dunque, la circolazione resta sospesa tra Salerno e Battipaglia. Ritardi, cancellazioni e limitazioni potranno interessare i convogli Alta Velocità, Intercity e Regionali fino al completamento delle operazioni sull'ordigno e alla successiva verifica della sicurezza della linea.Gli aggiornamenti sulla situazione saranno determinanti per stabilire quando il traffico ferroviario potrà tornare progressivamente alla normalità.