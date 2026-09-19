Bloccato drone pieno di droga

La sequenza dei casi documentati nel 2026 indica infatti un cambiamento nelle modalità con cui vengono organizzate alcune consegne illegali destinate ai detenuti

Non più soltanto consegne affidate a persone disposte ad avvicinarsi alle mura del carcere. A Poggioreale la criminalità tenta sempre più spesso di utilizzare la tecnologia per far arrivare all'interno della struttura penitenziaria droga e telefoni cellulari. Il cielo sopra il carcere è diventato così una nuova direttrice del traffico illecito, con i droni impiegati per superare le barriere fisiche e raggiungere i detenuti senza passare dai tradizionali punti di accesso.L'episodio più recente si è verificato nella notte in via Marino di Caramanico, dove i Carabinieri hanno arrestato tre persone che, secondo la ricostruzione investigativa, stavano tentando di introdurre sostanze stupefacenti all'interno del penitenziario attraverso un drone.Un intervento che assume particolare rilievo perché, oltre al velivolo e al materiale destinato alla consegna, ha consentito di intervenire direttamente nei confronti delle persone che avrebbero dovuto portare a termine l'operazione. È proprio la presenza del presunto pilota a rappresentare uno degli elementi più significativi di una vicenda che si inserisce in una serie di episodi registrati negli ultimi mesi.Il carcere e la nuova logistica criminaleLa sequenza dei casi documentati nel 2026 indica infatti un cambiamento nelle modalità con cui vengono organizzate alcune consegne illegali destinate ai detenuti. Il drone non appare più soltanto come uno strumento utilizzato occasionalmente per tentare un'operazione difficile, ma come una componente di una più ampia organizzazione logistica.Per far arrivare un carico oltre le mura di un penitenziario servono infatti più elementi: il materiale da consegnare, un velivolo adeguatamente equipaggiato, qualcuno in grado di pilotarlo e un sistema per trasportare e sganciare il carico nel punto stabilito.In diversi episodi sono stati recuperati droni insieme a stupefacenti e telefoni cellulari. Ogni ritrovamento rappresenta, da un lato, un tentativo di consegna interrotto dalle forze dell'ordine; dall'altro, costituisce un elemento investigativo utile a ricostruire modalità, strumenti e possibili collegamenti tra chi organizza il traffico e chi materialmente esegue la missione.Non solo droga: il valore dei telefoniUn altro aspetto ricorrente riguarda la presenza dei telefoni cellulari accanto agli stupefacenti. L'introduzione di uno smartphone all'interno di un istituto penitenziario consente infatti di mantenere un canale di comunicazione con l'esterno, aggirando le restrizioni previste dal regime carcerario.Il drone finisce così per assolvere una doppia funzione: trasportare beni illeciti oltre una barriera fisica e, nel caso dei telefoni, contribuire indirettamente a superare anche quella comunicativa.È un elemento che rende particolarmente delicata la gestione del fenomeno. La consegna aerea, infatti, non riguarda esclusivamente la quantità di droga eventualmente trasportata, ma l'intero sistema di collegamenti che può svilupparsi tra l'interno e l'esterno della struttura.La figura del pilota specializzatoUno dei passaggi più interessanti emersi dalle indagini condotte nei mesi scorsi riguarda proprio la figura di chi materialmente conduce il drone.Ad aprile, un'attività investigativa dei Carabinieri coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli aveva fatto emergere, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'esistenza di compensi destinati ai piloti e una crescente specializzazione nell'utilizzo dei velivoli per le consegne all'interno degli istituti penitenziari.Un dettaglio che contribuisce a delineare un modello organizzativo più articolato rispetto alla semplice iniziativa individuale. Il pilota può essere una figura distinta da chi procura la droga o i telefoni e da chi organizza il contatto con i detenuti. Il drone diventa quindi uno strumento inserito in una catena di attività nella quale ogni soggetto può avere un compito specifico.L'arresto eseguito nella notte assume proprio per questo un significato investigativo particolare: consente di collegare il mezzo tecnologico a persone che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbero dovuto occuparsi concretamente della consegna.Una frontiera difficile da quantificareIl numero dei droni intercettati o recuperati non permette, da solo, di stabilire quante consegne siano invece riuscite a raggiungere il loro obiettivo. Un sequestro documenta infatti un tentativo fallito, ma non consente automaticamente di ricostruire l'eventuale quantità di operazioni andate a buon fine.Resta però il dato della frequenza degli episodi segnalati attorno a Poggioreale. La loro successione nel tempo rende difficile considerare il fenomeno come una semplice serie di iniziative isolate.Ogni intervento delle forze dell'ordine interrompe una possibile consegna, ma contemporaneamente fornisce nuovi elementi per comprendere le modalità utilizzate. Modelli di drone, sistemi di aggancio dei carichi, modalità di pilotaggio e materiali trasportati possono diventare altrettanti tasselli di un'indagine più ampia.Il corriere non passa più dal cancelloIl cambiamento è soprattutto nella logistica. Per decenni il problema dell'introduzione di sostanze o oggetti vietati negli istituti penitenziari è stato affrontato attraverso controlli sulle persone, sui colloqui, sui pacchi e sui punti di accesso. L'utilizzo dei droni introduce invece una variabile completamente diversa.Il velivolo non deve superare un cancello né attraversare un corridoio controllato. Deve semplicemente raggiungere lo spazio individuato per la consegna, con l'operazione gestita a distanza da un pilota.È questa la trasformazione che gli investigatori stanno cercando di contrastare: il passaggio dal corriere che si avvicina fisicamente al carcere a quello che può operare dall'esterno senza entrare nella struttura.L'arresto della scorsa notte aggiunge dunque un elemento concreto a una fenomenologia ormai osservata da mesi. Non soltanto un drone intercettato, ma anche le persone che, secondo l'accusa, ne avrebbero dovuto gestire l'impiego. Un insieme composto da tecnologia, sostanze stupefacenti e manodopera specializzata che racconta una delle nuove modalità con cui si tenta di mantenere i collegamenti illeciti con l'interno del carcere.Per gli investigatori, ora, sarà fondamentale ricostruire l'eventuale rete alle spalle dell'operazione e verificare se il tentativo interrotto nella notte sia riconducibile a un'organizzazione più ampia. La tecnologia, intanto, è già entrata stabilmente nello scenario della sicurezza penitenziaria.