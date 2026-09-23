Bimba muore prima del parto, la denuncia dei genitori di Boscoreale

Uno degli episodi indicati nella denuncia risale alla fine di agosto, quando la 36enne avrebbe avuto alcune perdite

Era arrivata alla quarantesima settimana di gravidanza, ormai prossima al parto, quando ha iniziato a non percepire più i movimenti della bambina. La decisione è stata quella di recarsi immediatamente in una clinica di Castellammare di Stabia, dove la donna era stata seguita durante la gravidanza.Gli accertamenti hanno però restituito la notizia più drammatica: il feto era morto.La vicenda riguarda una coppia di Boscoreale, lei 36 anni e lui 41, che attraverso il proprio legale, l'avvocato Domenico Buono, ha presentato una denuncia alla Polizia di Stato. L'esposto è stato formalizzato l'11 settembre al commissariato di Castellammare di Stabia.«Gli ultimi controlli erano regolari»Nella denuncia, il padre della bambina ha ricostruito quanto accaduto nei giorni precedenti alla morte del feto. Secondo il suo racconto, la moglie gli avrebbe riferito nella mattinata del 9 settembre di non avvertire più i movimenti della piccola.La coppia si sarebbe quindi recata nella struttura sanitaria dove presta servizio la ginecologa che aveva seguito la gravidanza. Gli esami effettuati avrebbero confermato il decesso.A destare interrogativi nella famiglia è soprattutto quanto accaduto nelle settimane precedenti. Secondo quanto riportato nell'esposto, la donna aveva già effettuato controlli e, stando a quanto riferito ai coniugi, i tracciati non avevano evidenziato anomalie.Le perdite e i controlli di settembreUno degli episodi indicati nella denuncia risale alla fine di agosto, quando la 36enne avrebbe avuto alcune perdite. La ginecologa sarebbe stata informata e il 3 settembre avrebbe sottoposto la paziente a un tracciato, che secondo il racconto della famiglia sarebbe risultato regolare.I coniugi avrebbero chiesto anche di effettuare un'ecografia, richiesta che, sempre secondo la denuncia, era stata avanzata già il 28 luglio. In entrambe le occasioni l'esame non sarebbe stato eseguito perché ritenuto non necessario.Un ulteriore tracciato sarebbe stato effettuato il 10 settembre, dunque il giorno prima della denuncia e dopo la comparsa dei nuovi sintomi, e anche questo sarebbe risultato regolare secondo quanto riferito dalla famiglia.Nell'esposto viene inoltre sollevato un altro interrogativo: i genitori sostengono che tali accertamenti non sarebbero stati riportati nella cartella clinica della donna e che i tracciati sarebbero stati successivamente mostrati dalla ginecologa ai colleghi del reparto.L'autopsia dovrà chiarire le causeDopo la scoperta della morte del feto, la famiglia ha chiesto l'intervento della polizia all'interno della struttura e ha successivamente formalizzato la denuncia.La Procura dovrà ora valutare gli elementi raccolti per stabilire se vi siano responsabilità da parte di qualcuno e se i controlli eseguiti durante la gravidanza siano stati adeguati.Intanto è stata disposta l'autopsia sul feto, proprio per individuare le cause del decesso. Gli esiti definitivi non sono ancora disponibili. Tra i primi elementi emersi dagli accertamenti medici ci sarebbero quelli compatibili con un possibile distacco della placenta, ma sarà l'esame autoptico, insieme alla documentazione sanitaria e agli ulteriori accertamenti, a fornire un quadro più preciso.La vicenda resta quindi al centro delle verifiche investigative: la denuncia della famiglia dovrà essere confrontata con la documentazione clinica e con gli esiti degli esami disposti per accertare cosa sia realmente accaduto nelle ore e nei giorni precedenti alla morte della bambina.