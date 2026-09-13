Banda armate sul Lungomare: appello disperato

Una situazione che ha alimentato tra i residenti un crescente senso di insicurezza, accompagnato dalla preoccupazione per la possibilità che furti e rapine

Più uomini e mezzi delle forze dell’ordine, un rafforzamento dei controlli nell’arco delle 24 ore, una rete di volontari sempre più strutturata e un sistema tecnologico capace di monitorare il territorio e aiutare a contrastare furti e reati ambientali. Sono queste le principali richieste arrivate dai cittadini della fascia costiera di Giugliano, in particolare dalle zone di Lago Patria, Licola e Varcaturo, dopo un’estate caratterizzata da numerosi episodi di criminalità.L’allarme è stato portato all’attenzione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, durante la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio.A farsi portavoce delle preoccupazioni dei residenti è stata l’associazione “Napoli Vive-Io la Difendo”, che ha raccolto le segnalazioni provenienti dal territorio e presentato una serie di proposte per rafforzare la sicurezza nella fascia costiera.Bande armate e assalti durante l’estateSecondo quanto denunciato dall’associazione, negli ultimi mesi Lago Patria, Licola e Varcaturo sarebbero state interessate da una serie di incursioni, sia durante il giorno sia nelle ore notturne.Nel mirino sarebbero finite abitazioni private e attività commerciali, compresi alcuni centri commerciali. In diversi episodi, secondo le segnalazioni raccolte, avrebbero agito gruppi organizzati composti anche da una decina di persone e armati.Una situazione che avrebbe alimentato tra i residenti un crescente senso di insicurezza, accompagnato dalla preoccupazione per la possibilità che furti e rapine possano verificarsi anche in presenza di famiglie e persone all’interno delle abitazioni.L’associazione: “Da troppo tempo conviviamo con l’emergenza”“Da troppo tempo conviviamo con furti nelle abitazioni, rapine, criminalità predatoria, roghi tossici, sversamenti abusivi e con un crescente senso di insicurezza delle famiglie residenti in fascia costiera”, denunciano Carla Ruggiero e Sabato Comito, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione “Napoli Vive-Io la Difendo”.Da qui la richiesta di un rafforzamento concreto della presenza dello Stato sul territorio, attraverso un incremento degli uomini, dei mezzi e delle pattuglie impegnate nei controlli.L’obiettivo indicato dai cittadini è quello di arrivare a una vigilanza più capillare e continuativa, senza limitare la presenza delle forze dell’ordine alle sole fasce orarie considerate maggiormente a rischio.Il progetto “Shield Fascia Costiera”Tra le proposte presentate c’è anche un progetto di videosorveglianza denominato “Shield Fascia Costiera”, pensato per aumentare il livello di controllo tecnologico delle aree di Lago Patria, Licola e Varcaturo.L’idea prevede la realizzazione di una sorta di “cintura digitale” composta da 32 telecamere ad anello chiuso, integrate con sistemi di analisi video basati sull’intelligenza artificiale.La rete dovrebbe essere finalizzata al contrasto di diversi fenomeni, dai furti nelle abitazioni ai reati ambientali, fino alla possibilità di ricostruire i percorsi utilizzati dai malviventi per allontanarsi dopo un’azione criminale.Uno degli elementi indicati nel progetto è infatti il collegamento con il sistema centrale nazionale per il controllo di targhe e transiti, gestito dalla Polizia, così da consentire una maggiore capacità di individuazione e tracciamento dei veicoli eventualmente coinvolti nei reati.La rete di cittadini e le segnalazioni onlineAccanto agli strumenti tecnologici e alla presenza delle forze dell’ordine, l’associazione propone di rafforzare anche la collaborazione tra gli stessi residenti.In questo contesto è già attiva una rete di mutuo soccorso che utilizza anche strumenti digitali. Il gruppo virtuale “Occhi aperti vicini” riunirebbe oltre 800 famiglie della fascia costiera, impegnate a segnalare tempestivamente presenze o situazioni considerate sospette.“È un risultato che arriva dopo un lungo lavoro insieme con cittadini”, spiegano Ruggiero e Comito, sottolineando il ruolo della collaborazione tra residenti.L’obiettivo non è quello di sostituire le forze dell’ordine, ma di creare una rete capace di favorire una comunicazione più rapida delle situazioni di potenziale pericolo e fornire indicazioni utili agli operatori.Il prefetto assicura massima attenzioneNel corso dell’incontro con il Comitato per l’ordine e la sicurezza, le problematiche evidenziate dai cittadini sono state sottoposte all’attenzione delle istituzioni.Secondo quanto riferito dall’associazione, il prefetto Michele di Bari avrebbe assicurato la massima attenzione sulla situazione della fascia costiera e annunciato l’invio di ulteriori uomini delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.La richiesta dei residenti è ora quella di trasformare gli impegni annunciati in una presenza costante e visibile sul territorio.Lago Patria, Licola e Varcaturo chiedono quindi un sistema integrato nel quale sicurezza tradizionale e tecnologia possano procedere insieme: più pattugliamenti e controlli da una parte, videosorveglianza e strumenti di analisi dall’altra, accompagnati dalla collaborazione dei cittadini.Per una fascia costiera che, oltre ai problemi legati alla criminalità predatoria, deve fare i conti anche con roghi tossici e sversamenti abusivi, la richiesta è chiara: aumentare il livello di attenzione e restituire alle famiglie residenti una maggiore percezione di sicurezza, soprattutto nelle ore più delicate della giornata e della notte.