Armi e droga nella vegetazione dei Monti Lattari

I militari passano al setaccio anfratti, terreni e spazi nascosti tra la vegetazione, verificando anche la presenza di eventuali materiali

Boschi fitti, sentieri difficili da raggiungere e vecchi muretti che si confondono con la vegetazione. È in questo scenario, particolarmente complesso per le attività di controllo, che proseguono a Lettere le operazioni dei Carabinieri contro il traffico e la coltivazione di sostanze stupefacenti.I militari sono impegnati nell'ambito di “Continuum Bellum 4”, il dispositivo di controllo avviato ormai da diversi anni per contrastare la presenza di coltivazioni illegali e il fenomeno del narcotraffico nell'area dei Monti Lattari.A operare sul territorio sono i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme ai militari degli Squadroni Eliportati Cacciatori “Puglia” e “Sardegna”, reparti specializzati negli interventi in aree particolarmente impervie e difficili da raggiungere.Alla ricerca di ciò che è stato nascostoLe attività si concentrano soprattutto nelle zone più isolate del territorio di Lettere. Aree dove la vegetazione può offrire riparo e dove la conformazione del terreno rende più complicati i controlli tradizionali.I militari passano al setaccio anfratti, terreni e spazi nascosti tra la vegetazione, verificando anche la presenza di eventuali materiali o sostanze occultati.È proprio la conformazione dei Monti Lattari a rappresentare uno degli elementi sui quali fanno leva i servizi di controllo. La presenza di boschi, pendii e percorsi poco accessibili può infatti rendere più semplice nascondere coltivazioni, droga o altri materiali collegati alle attività criminali.Per questo motivo gli interventi vengono condotti anche lontano dai centri abitati, in quei punti del territorio dove un controllo ordinario può risultare più complesso.Quattro anni di operazione“Continuum Bellum” è ormai un'attività consolidata sul territorio. Da circa quattro anni i Carabinieri portano avanti una serie di servizi mirati con l'obiettivo di individuare e contrastare le attività legate alla produzione e alla distribuzione di stupefacenti.La denominazione dell'operazione è arrivata così alla quarta fase, a conferma della continuità dei controlli.Nel mirino non ci sono soltanto le eventuali coltivazioni di cannabis, ma più in generale la rete del narcotraffico che può svilupparsi intorno alla produzione, alla custodia e alla successiva distribuzione delle sostanze.I Cacciatori nei territori più difficiliLa presenza degli Squadroni Eliportati Cacciatori assume particolare importanza proprio per la natura dei luoghi nei quali vengono effettuate le ricerche.Si tratta di reparti addestrati a operare in contesti caratterizzati da vegetazione fitta, montagne e aree scarsamente accessibili. Il loro impiego consente di estendere i controlli anche a zone che difficilmente potrebbero essere sottoposte a verifiche con le sole pattuglie impegnate nei normali servizi di controllo del territorio.A Lettere l'attività si sviluppa quindi attraverso una ricerca capillare, concentrata anche in quegli spazi apparentemente più difficili da raggiungere.La “Jamaica dei Monti Lattari”L'area dei Monti Lattari è da tempo conosciuta, nel linguaggio giornalistico e investigativo, come la “Jamaica dei Monti Lattari”, proprio in riferimento alla presenza storica di coltivazioni illegali di cannabis.Un fenomeno che nel corso degli anni ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e della magistratura e che ha portato a ripetuti interventi nelle aree rurali e montane della zona.L'obiettivo dei controlli è quello di impedire che la conformazione naturale del territorio possa trasformarsi in un vantaggio per chi intende nascondere coltivazioni o sostanze stupefacenti.I servizi di “Continuum Bellum 4” proseguono dunque con una presenza costante dei militari nelle zone più isolate di Lettere. Tra vegetazione e muretti, l'attività investigativa continua alla ricerca di eventuali nascondigli e tracce riconducibili al traffico di droga, con l'obiettivo di sottrarre nuovi spazi alla criminalità nei territori dei Monti Lattari.