Ancora un'auto cannibalizzata in strada, caccia alla banda

Le fotografie mostrano una vettura completamente privata della componentistica della parte anteriore

Un'automobile lasciata in strada e ritrovata praticamente ridotta a una carcassa. È la scena con cui si è trovato a fare i conti il proprietario di una vettura parcheggiata in via Porpora, traversa di piazza Medaglie d'Oro che collega la zona con via Piscicelli, al Vomero. Della parte anteriore del veicolo sarebbero state asportate numerose componenti, rendendo di fatto l'auto inutilizzabile e provocando danni quantificati in migliaia di euro.La denuncia è comparsa sui social, all'interno del gruppo Facebook Vomero Arenella – Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli. A pubblicare le immagini è stato lo stesso proprietario, che ha mostrato le condizioni in cui ha ritrovato la vettura. «Oggi ho trovato l'auto in questo stato», ha raccontato, spiegando che il veicolo si trovava nei pressi di piazza Medaglie d'Oro.Le fotografie mostrano una vettura completamente privata della componentistica della parte anteriore. Non si tratterebbe, dunque, del classico furto dell'intera automobile, ma di un'azione mirata alla sottrazione di singoli elementi.Un'auto smontata direttamente in stradaIl fenomeno viene generalmente indicato come cannibalizzazione delle automobili: i ladri prendono di mira parti specifiche del veicolo, smontandole direttamente mentre l'auto è parcheggiata. Fari, paraurti, componenti meccaniche ed elementi della carrozzeria possono essere rimossi rapidamente e successivamente destinati alla rivendita.Proprio la rapidità con cui possono essere compiute queste operazioni alimenta tra i residenti il timore che dietro alcuni episodi possano esserci persone dotate di particolare esperienza nello smontaggio delle vetture. Un'ipotesi che, nel caso del Vomero, resta però da verificare attraverso eventuali indagini delle forze dell'ordine.Il nuovo episodio riporta inoltre alla memoria quanto già denunciato nelle scorse settimane nella zona di Posillipo. In via Petrarca erano state infatti segnalate due automobili completamente spogliate delle loro componenti a pochi giorni di distanza l'una dall'altra.I precedenti a PosillipoTra le vetture prese di mira c'era una Peugeot 3008, ritrovata dal proprietario completamente smontata. Un secondo episodio aveva riguardato una Audi A1, anch'essa privata di numerose parti.La vicinanza temporale e le modalità con cui i veicoli erano stati depredati avevano fatto nascere tra i residenti il sospetto che potesse trattarsi di azioni organizzate. Era stata ipotizzata anche la possibilità che alcuni componenti venissero sottratti in risposta a richieste specifiche, ma anche in questo caso si tratta di una pista che necessita di riscontri investigativi.L'appello: «Servono interventi»La nuova denuncia ha riacceso la preoccupazione tra i cittadini del quartiere collinare. Sui social si sono moltiplicati i commenti di chi chiede maggiori controlli e interventi per contrastare quello che viene percepito come un fenomeno in crescita.Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Gennaro Demetrio Paipais, consigliere comunale di Forza Italia, che ha chiesto un intervento delle forze dell'ordine. «Serve un intervento immediato per fermare questi reati che stanno dilagando ormai in vari quartieri di Napoli», ha dichiarato, sottolineando la necessità di verificare anche l'eventuale presenza di una banda specializzata.Intanto resta l'immagine dell'ennesima automobile ritrovata praticamente inutilizzabile dopo essere stata privata di numerose componenti. Un danno economico pesante per il proprietario e una nuova segnalazione che riporta al centro dell'attenzione la sicurezza delle auto lasciate parcheggiate nelle strade dei quartieri napoletani.